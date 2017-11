Conoce mas di e Gold Collection dI Pantene y ricibi hair makeovers gratis

Durante un presentacion pa prensa y invitadonan special, e team di PANTENE y su distribuidor Compra Ltd a kick off e PANTENE HAIR STUDIO TOUR hunto cu lansamento di dos inovacion den cuido di cabei cu internacionalmente a revoluciona con hende muhe ta cuida nan cabei y desde awor ta obtenibel na punto di benta rond di nos isla. Nos ta papia aki di un linea di tratamento yama GOLD COLLECTION y un formula completamente nobo pa tur shampoo y conditioners di PANTENE.

PANTENE ta un marca cu pa mas di 72 aña a yuda defini e palabranan “Cabei Bunita”, cu productonan di calidad crea pa cientificonan y perfecciona pa estilistanan rond mundo. Sra. Ana Maria Ramirez, Brand Manager di PANTENE a comenta “Nos no por nenga e efecto cu un cabei saludabel, fuerte y bunita tin riba e apariencia di un hende muhe, pero nos no ta papia solamente di beyesa fisico. Cu un linea completo pa tur tipo di cabey, PANTENE kier empower hende muhe pa ta orguyoso di nan cabey, fuerte y unico manera nan mes. Paso un cabey fuerte y saludabel ta un cabei bunita.” Cu e lema aki “Strong is Beautiful”, “Fuerte ta Bunita” PANTENE kier yuda fortalese e confiansa propio di cada hende muhe riba nos isla.

E Gold Collection ta consisti di tratamentonan manera e repair mask, un hydrating butter creme, un deep hydrating co-wash, curl defining pudding, tur ta producto liber di sulfato y parabens. Tambe tin producto pa estilisa bo cabey cu ta inclui un dry shampoo, alcohol free hairspray, gel y volume body boosting mousse.

Pa e lansamento aki e team di PANTENE a transforma un trailer mobil den un estudio pa cabei, cu tur e facilidadnan pa laba, blow y estilisa cabey na cualkier luga riba nos isla. Desde diasabra 11 di november, e Mobile Har Studio di PANTENE lo bishita diferente punto di benta rond di nos isla hunto cu un team di estilistanan y tur e productonan fenomenal di PANTENE pa transforma e cabei di consumidornan “On The Spot”! Participa ta masha facil, mester djis cumpra productonan selecta di PANTENE y trece bo recibo original na E Hair Studio pa asina ricibi bo Hair Makeover completamente gratis, adicionalmente bo ta participando pa gana e PANTENE BEAUTY BONUS di Afl. 1000.00 cash. E fin di siman aki e PANTENE HAIR STUDIO lo ta diasabra di 11am pa 2pm na Ling & Sons IGA Super Center y atardi lo ta na Hong Kong Paradera di 5pm pa 8pm. Por check out e schedule completo riba e facebook page di Compra Ltd.