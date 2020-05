Conoce e reglanan di e Normal Nobo pa preveni COVID-19 na trabou

Na e momentonan aki cu ta cuminsa e proceso di habrimento bek di nos Economia y servicionan na nos comunidad ta di gran importancia pa tur persona y dunadornan di trabou cumpli cu e medidanan preventivo estableci pa Departamento di Salud Publico. Implementacion di tur e medidanan aki ta rekeri responsabilidad di dunadornan di trabou y lo wordo controla door di un ‘Taskforce’.

Medidanan pa garantisa distancia social

Cada compania/organisacion/institucion/dunado di trabou mester tuma e medidanan necesario pa realisa distancia fisico di minimo 1.5 meter entre personal of personal y bishitantenan, pa asina garantisa siguridad y salud di tanto personal como tambe clientenan.

• Dunador di trabou ta carga e responsabilidad di indica y organisa e luga di trabou y areanan comun den e compania den forma cu ta garantisa e distancia fisico.

• Mueblenan pafor (e.o. mesanan, bankinan, stoelnan) di e edificio mester wordo kita pa asina clientenan y/of personal no por sinta banda di otro. Mueblenan di paden tambe mester wordo retira, separa of protehi.

• E dunado di trabou ta carga e responsabilidad pa informa y/of duna instruccionnan na e personal relaciona cu e importancia di distancia social/ fisico na lugar di trabou como tambe pafo di esaki

• Remplasa reunionnan fisico mas tanto cu ta posibel cu reunionnan via servicio di comunicacion online y/of yamadanan telefonico.

• Den caso cu reunionnan mester sosode fisicamente, mester mantene un lista di nombernan di esnan cu ta presente.

• Den caso cu tin bishitantenan, limita e cantidad di bishitantenan teniendo na cuenta e distancia social minimo di 1.5 meter. Bishitantenan cu no ta tene nan mes na e medidanan ta wordo pidi pa bandona e organisacion of tereno di e negoshi inmediatamente.

Medidanan pa garantisa bon higiena

Cada organisacion/dunado di trabou ta tuma e medidanan necesario pa asina facilita bon higiena na e luga di trabou y ta promove esaki pa asina garantisa e siguridad y salud di e personal como tambe di bishitantenan.

• E dunado di trabou ta garantisa luga di trabou limpi y higienico; e superficie (manera lessenaar y mesa) y otro obheto (manera telefon, keyboards) mester wordo limpia cu desinfectante regularmente.

• E dunado di trabou ta sigura cu e superficienan cu ta mishi cu ne constantemente manera; switchnan di luz y mannan di porta etc, lo wordo haci limpi regularmente.

• E dunado di trabou ta pone na disposicion di e empleadonan suficiente productonan di limpiesa.

• E dunado di trabou ta responsabel di promove labamento di man regularmente como tambe un bon higiena di tos pa e empleadonan.

o Ta pone ‘hand sanitizer dispensers’ desinfectante na luganan visibel na e luga di trabou (manera na entrada, den sala di reunion, etc.); percura pa e ‘hand sanitizer dispensers’ wordo yena regularmente.

o Percura pa e personal y bishitantenan tin acceso na luganan cu por laba nan man cu awa y habon.

o Pone posters pa promove labamento di man, bon higiena di tos, etc. Por bishita www.arubacovid19.org

Medidanan relaciona cu empleadonan of clientenan malo riba tereno di trabou

Cada organisacion/dunado di trabou ta tuma e medidanan necesario pa asina sigura pa ningun empleado of bishitante cu ta malo cu sintoma respiratorio (e.o. tosamento,

dificultad pa hala rosea, dolor di garganta), no presenta riba tereno di trabou of na luga di trabou, pa asina garantisa e siguridad y salud di tanto e personal como e bishitante.

• Entrada di un bishitante malo cu problema visibel di respiracion (tosamento, dificultad pa hala rosea, dolor di garganta) lo wordo nenga

• Den caso cu un empleado tin problema visibel di respiracion e lo mester comunica inmediatamente cu su doctor di compania/cas y bandona trabou.

• Informa bo empleado y bishitantenan cu cualkier persona cu tin keintura y/of problema respiratorio (tosamento, falta di aire/kortademigheid, dolor di garganta) lo wordo prohibi pa drenta e edificio di trabou y mester keda cas y sigui e proceso di ‘meldziek’ di e compania.

• Pone posters cu e mensahe aki na bo luga di trabou. Combina esaki cu otro canalnan di comunicacion cu ta wordo uza den bo organisacion of compania.

• E ‘Taskforce’ concerni lo controla a base di e diferente reglanan-medidanan nobo. Den caso cu no ta cumpli cu e medidanan exigi e dunado di trabou concerni por wordo instrui pa cera su negoshi a base di ley y reglamentonan menciona den e “Ministeriele Regeling AB 1989 no.62 Algemene regeling bestrijding COVID-19

E ‘Taskforce’ concerni lo controla a base di e diferente reglanan anuncia. Den caso cu no ta cumpli cu e medidanan exigi e dunado di trabou concerni por wordo instrui pa cera su negoshi a base di ley y reglamentonan menciona den e “Ministeriele Regeling AB 1989 no.62 Algemene regeling bestrijding COVID-19. DVG ta spera cu tur instancia di trabao cumpli cu e reglanan na bienestar di nan mesun trahadornan y Aruba engeneral.

