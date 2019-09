Conoce e orador internacional pa e ‘Aruba Chamber Business Event’ dia 27 September

Expectativanan ta halto pa e ‘Aruba Chamber Business Event’ dia 27 di September proximo den ballroom di Aruba Hilton Caribbean Resort organisa pa Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK). Ta trata di un evento unda e mundo empresarial ta topa cu otro pa un seminario sigui pa un recepcion ameno cu musica en bibo. Pa e edicion aki lo tey Carl Gould for di New Jersey, un empresario cu un experencia unico.

Ken ta Carl Gould

Gould ta un empresario di Merca kende tambe ta un orador profesional cu ta biaha rond mundo pa comparti su conocemento cu empresarionan y tambe empleadonan di diferente compania. Na 2018 el a gana un premio importante, e ‘International Business Award for Entrepreneur of the year’. Den su carera como un coach Gould hunto cu su ekipo a duna entrenamento na mas di 100 compania grandi y chikito. E ta yuda organisacionnan con pa ta mas exitoso. Esaki e ta haci door di comparti diferente strategia cu por wordo implementa den cada organisacion. Algun di e companianan mas conoci cu el a traha pa nan ta Wal-Mart, Walgreens, American Idol, IBM, US Navy y otronan. E mes a skirbi varios buki riba topiconan di negoshi. Su experiencia di ‘business mentoring’ ta parti den 35 pais rond mundo.

Den e caso specifico di Aruba, e lo comparti varios strategia con pa sobrevivi den un economia cu tin su retonan. Entre otro con pa diferencia bo mes for di competencia y con pa uza Aruba como ‘arma’ strategico na momento di haci negoshi.

Ta hopi imporante pa no solamente e propietario di negoshi atende esaki pero tambe e personanan cu ta traha diariamente cu e clientenan y cu tin influencia den decisionnan. No tin hopi carchi mas disponibel, pues ta recomenda tur esunnan interesa pa cumpra di nan mas pronto posibel. Esaki por media di www.arubachamber.com of na oficina di Camara di Comercio y Industria Aruba durante oranan di oficina.

E evento ta cuminsa pa 7:30pm cu e orador local Frans Ponson pa comparti tocante su carera empresarial. Despues e orador internacional lo continua cu su presentacion. E anochi ta termina cu un rato ameno cu un ‘open bar’ y musica di ‘N Fuzion.

Camara di Comercio y Industria Aruba ta gradici su patrosinadornan ENNIA y CMB y ta gradici Hilton Caribbean Resort pa e colaboracion.

