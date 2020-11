Conoce e ganado nan premia como heroe local

Un programa di votacion diseña pa CIBC FirstCaribbean desde nan fundacion ComTrust cual meta ta pa yuda esnan trahando den frontline pa e lucha contra COVID-19 a trece dilanti diferente storia di esnan cu nan esfuerso no ta wordo comparti. Alrededor di 100 persona a wordo nomina pa e premio di heroe local.

Chief Executive Officer and Chair of the FirstCaribbean International Comtrust Foundation, Sra. Colette Delaney a remarca “ E pandemia di COVID-19 a hasi cu den diferente manera e unidad y efecto cual ta un caracteristica special di hende di Caribe a re-aparece. Nos ta hopi agradecido cu e contribucion nan di e heroe nan moderno aki y na mes momento nos sa cu tin hopi cu no ta wordo menciona y cu ta traha mesun duro pa crea caminda nan sano y salvo pa nos tur.

Actualmente ta elogiando e heroe nan local den cada region percurando distanciamento social. E top 3 nominado di Aruba a wordo yama y invita na banco pa asina haci entrega oficial di premio y gradicimento pa nan trabou y dedicacion. Entrega a wordo haci pa Sr. Giovanni Atencio Country head y Sr. Carlos Lopez Corporate Banking Manager.

Sr. Atencia a remarca cu den cada region a wordo eligi un solo ganado, mientras e ta splica cu e oficina di Aruba a dicidi di elogia y premio e Segundo cu tercer luga ofreciendo nan un staycation na e prestigioso Boardwalk Hotel Aruba. Prome premio esta ‘The Unsung Frontline Hero award’ a ser gana pa e hoben professional Sra. Noëlia Khalil kende a ricibi un E-check di $2000 pa su staycation na su resort di preferencia na Aruba.

Sra. Khalil su votado a splica ‘Mi a mira con hopi e ta stima su trabou y con e ta yuda otro cu pasion. E ta trahando dia y anochi desde cu e pandemia a cuminsa’. Den Segundo luga Sr. Angelo Anthonij tambe a ricibi comentario bunita di su votado splicando ‘Semper e ta cla pa yuda sea on of off duty’. Ganado na tercer luga a keda den persona di Sra. Wilma Boek kenda a keda eligi pa un votado cu a splica ‘apesar di ta den cuido como enfermera, e tin un rol di guia y coordina den nos team. E la nifica hopi pa nos den tempo di COVID pero tambe den e situacion di candela na Hospital’.

Danki na nos heroe nan local; boso nan ta un inspiracion pa nos comunidad!Nos ta invita pa bishita nos website www.cibcfcib.com como tambe nos social media pa e lista di ganador nan den region como frontline hero.

Comments

comments