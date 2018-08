Conoce e antagonista di Ciudad Oraño

Conoce Angelys Porto cu ta interpreta Jenny Tromp, prima di Jelitza. Jenny ta un hoben cu curashi y fuerte, e no tin miedo di hende y e no ta laga hende tum’e haci. Angelys ta e antagonista, e oponente di e protagonista. Angelys tin 22 aña di edad. Actualmente e ta studia na Hulanda na Hogeschool Rotterdam. Den su tempo liber e ta gusta lesa, wak television y scucha musica.

Juan Fransisco Pardo, productor y director di Ciudad Oraño, a acerca Angelys despues cu el a wak Angelys su actuacion den un pelicula cortico durante un film festival. Angelys a atende e audicion y di ey el a haya e rol di Jenny den Ciudad Oraño. Jenny tabata un personahe interesante pa Angelys. E personahe di Jenny lo por mustra mal hende na prome instante, pero loke ta haci e prersonahe di Jenny unico tabata cu e por a wak y sinti e cosnan malo cu por pasa, cosnan cu otronan no tabata premira. Na final tur hende ta realisa cu Jenny tabatin rason. Jenny tin su caracter fuerte, sinembargo e ta stima y cuida su famia y amigonan. Angelys ta identifica su mes cu Jenny den su amor pa famia y amigonan.

“E tabata un experiencia hopi bunita. Mi lo kier sigui den e mundo di actuacion. Tambe mi a siña hopi di e team di Ciudad Oraño incluiendo loke ta actuacion pa camera.”

Na La Salle College ta unda Angelys a cuminsa actua. Despues na Colegio Arubano el a haya lesnan di actuacion, den cual el a profundisa mas den e arte di actua y el a descubri cu esey ta loke e ta gusta haci mas. E ultimo obra cu el a actua aden tabata titula St. Joseph’s Asylum. Tambe el a haci un pelicula cortico cu Gabriela Croes titula Sin Rastro, cual a gana e miho pelicula durante e Aruba Short Film Festival na 2015.

“Encuanto e actuacion mi ta kere mas dificil ta pa laga bo mesun personalidad un banda y echt drenta den e personahe y bisa of haci cosnan cu kizas bo mes no lo bisa of haci, pero e ta un rol y bo tin cu ta e personahe ey den ful su ser.”

Den e serie Ciudad Oraño lo por mira hopi situacion cu ta pasa den nos comunidad encuanto hubentud, specialmente den e temporada na scol secundario. E ta un tempo cu tur hoben ta siña conoce su mes. Angelys ta admiti cu cierto di e situacionnan den Ciudad Oraño, e mes a yega di pasa aden.

Angelys ta spera cu publico lo sostene nos hobennan, arte ta parti di nos cultura y apoyando nos hobennan ta algo positivo cu por hiba e hubentud dilanti. Ciudad Oraño a wordo interpreta door di hobenan Arubiano pa tur hoben.

