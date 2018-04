Conoce Chief of Staff di KPA Sr. Silvio de Mey

Cuerpo Policial Aruba ta conociendo diferente cambio, recientemente a tuma lugar traspaso di mando policial. Desde Maart trabou nan ta andando pa un aire fresco den KPA. Cu Sr. Hoo como korpschef di Cuerpo Policial Aruba ela apunta Sr. Silvio de Mey como Chief of Staff.

Silvio de Mey ta inspector primera klase di Cuerpo Policial Aruba. Su ultimo funcion tabata Waarnemend Districtschef na districto di Santa Cruz. Awor Sr.de Mey ta Chief of Staff di KPA.

Sr. de Mey ta un persona cu conoce nos Cuerpo Policial di paden bay pafo. Dedicacion y pasion tabata ancra den su persona. Cu un amplio conocemente den Husticia y diferente diploma manera: Propedeuse bul in rechtsgeleerdheid, Doctoraal bul in rechtsgeleerdheid (Titel mr. in de rechten), Meesterproef hulpofficier van justitie ,Training Personal Leadership y Workshop Integrity. Sr. de Mey ta cla pa un reto nobo den e organisacion policial.

Sr. de Mey semper a sigui cu su estudio. Na aña 2009 pa 2012 Sr. de Mey a dedica 3 aña na Politie Academie Nederland. Ela ricibi su diploma di Executive Master of Tactical Policing major in General Leadership. Sr de Mey y Sr. Hoo ta e unico personanan na Aruba cu tin e titulo aki. Un titulo cu tin amplio conocemento den e tereno di Husticia pero tambe den e organisacion policial. Cu e combinacion aki nos comunidad y tambe miembronan policial y administrativo di nos cuerpo policial lo mira cambionan positivo pa nos organisacion.

E retonan ta hopi pero cu un vision firme y un plan di maneho. Sr. de Mey ta cla pa fungi como Chief of Staff di Cuerpo Policial Aruba. 600 homber y muhernan balente di nos organisacion lo mira cambionan sosode pa un miho Cuerpo Policial tanto profesional y integro.

