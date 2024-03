FCCA durante gobierno di Mike Eman, a yuda traha un pesebre na Lago Heights Hill Park pero seggun Connie Connor di partido AVP, ta hopi tristo mira con gobierno a laga e luga aki bay asina hopi atras.



“Den pasado a traha un luga pa un pesebre grandi na e sitio aki, caminda durante delebracion di Pasco, tabata pone imagennan di Mama Maria y Jose hunto cu ‘baby Jesus’ y na mes momento tabata organisa eventonan musical combina cu benta di cuminda y hopi hende tabata reuni pa celebra fiesta di Pasco.Sinembargo si nos mira con gobierno a laga e luga aki bay atras y nos mira e desaster cu el a bira, ami como mama lo no laga mi yiunan bin hunga na e luga aki. No tin siguridad pa e muchanan, ya cu siguridad ta un asunto importante y mi mester por mira cu e luga pa bon manteni caminda mayornan lo tin sinti nan mes sigur cu nan yiu ta na un luga caminda e por hunga sin confronta peligernan pa su curpa.Loke nos ta mira aki ta ehempel di falta di vision di un gobierno pa atende cu necesidadnan di pueblo, sigur ora c’un luga asina ta cerca di mi cas, caminda mi tabata bin cana y haci ehercicio pero e no tin luz, e luga no ta bon mantene, no tin siguridad ni pa mi yiu y tampoco pa mi yiunan y ta algo cu nos den comunidad no mester acepta.

Pa tal motibo nos a bin na e sitio aki pa cuestiona e maneho cu gobierno a hiba ultimo añanan y caminda ta bisto cu no tabatin atencion pa interes di bienestar di pueblo y yiunan di pueblo,: Connie Conner di AVP a trece dilanti.