Conmocion pa mucha di 9 aña asesina y kima

MAGDALENA, Colombia- E chauffeur di truck, Adolfo Enrique Arrieta Garcia a wordo gara in fragante pa polis ora cu e tabata kimando e curpa di un mucha di 9 aña den su patio, mucha cu el a asesina. E agresor no a acepta e cargonan di feminicido grave di cual e ta wordo acusa y a duna declaracionnan straña cu tin Magdalena consterna.

E menor, cu no a wordo identifica, a disparce diabierna atardi na Fundacion, Magdalena. Su famia a duna aviso na autoridadnan pa cual a cuminsa un buskeda den henter e bario. Un holo di carni kima a dirigi e comunidad te na e cas di e presunto asesino.

Polis a drenta den e cas y a bin hay ae curpa di e menor den un candela. Varios unidad a yega na e sector pa hib’e bou di medidanan estricto di siguridad, ya cu e comunidad tabata kier a linch’e.

Segun habitantenan di e bario, e homber lo a abusa di e mucha, y pa sconde e delito aki, el a stik’e pa despues kim’e. E hipotesis aki no a wordo confirma pa autoridadnan, pero den combersacionnan cu su abogado, Arrieta a bisa cu e tabata drumi ora cu e desordo di muchanan hungando pafo a lant’e for di soño. Di rabia, el a sali pafo y a pasa man cu e mucha, la hink’e paden di su cas y el a hork’e. E defensor, a afirma cu e asesinato ta bisa cu e no sa kico el a haci y pakico ta responsabilis’e di e hecho.

