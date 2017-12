Conmocion na Canada pa morto misterioso di magnate farmaceutico

OTTAWA, Canada- Morto di un conocido empresario multimiyonario y su casa, ta conmociona Canada. E curpanan sin bida a wordo haya diabierna den nan elegante villa den un bario exclusivo nort di Toronto, Ontario.

E curpanan di Barry Sherman, fundado di e gigante farmaceutico Apotex y di su casa Honey tabata den e zolder di e cas, cu e miyonario a pone na benta pa 5.4 miyon di dollar.

E alarma, segun prensa local, a wordo duna pa e agente di real estate cu a bay na e cas pa prepar’e pa exhibi’e na cumpradonan potencial y a topa cu e cadavernan.

E autoridadnan no a confirma e identidad di e pareha, pero prensa ta sigura cu ta trata aki di Sherman y su casa, for di e comunicado di Apotex, un articulo di ANSA a splica.

E compania ta lamenta loke a sosode den un comunicado. “Nos tur na Apotex ta profundamente conmociona y tristo pa e noticianan aki y nos pensamento y oracionnan ta cu e famianan,” e compania a bisa.

Polis a indica cu nan no a mira un entrada forsa den e vivienda y cu nan no ta en busca di un sospechoso. Pero e circunstancianan di e hayasgo di e curpanan ta intriga lo contrario, segun cu nan ta trascende.

Detective Brandon Price a bisa na e emisora Canades CBC, cu investigadornan ainda ta purbando di determina si tabata tin algun delito.

Prome minister Canades, Justin Trudeau, a expresa su condolencianan pa e morto di e pareha cu un mensahe riba Twitter y hasta e minister di Salud di Ontario, Eric Hoskins, kende a brinda su condolencianan riba e red social.

“Mi no tin palabra awor aki. Mi kerido amigonan Barry y Honey Sherman a wordo haya morto. Nan tabata bon sernan humano, filantroponan increibel y lidernan grandi di e sector sanitario,” el a bisa riba Twitter.

E fortuna di Barry Sherman a wordo considera como un di e principalnan di e pais, ya cu ta calcula den 4.800 miyon di dollar Canades (mas of menos 3.200 miyon di Euro), segun e revista Forbes. E matrimonio tambe tabata un di e mayor filantroponan di e pais, cu donacionnan cuantioso na hospital y gruponan Hudiu. E pareha tin cuater yiu.

Fuente: https://www.infobae.com/