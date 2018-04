Congreso pa trata problemanan di comportacion di hobennan

Orthopedagogisch Centrum ta un instituto residencial cu ta brinda guia y tratamento na hobennan entre 12 y 18 aña cu tin problema di comportacion severo y e ta situa na Pampoenastraat 16, cu n staf cualifica pa e trabou aki. Sra. Dynia Abath-Muller, director di e insituto ta relata.

Semper e trabou aki mester ta wordo haci den cooperacion cu tur e instancianan concerni unda cu e hobennan aki ta bin mediante medidanan di hues, via voogdijraad, of Deparatmento di Asuntonan social, of Fundacion Guiami. Unabes e hoben wordo interna na OC, ta cuminsa cu un plan di guia y tratamento cu ta wordo haci den conhunto cu otro profesionalnan cu ta traha na OC.

Por a ripara den comunidad pa cu e grupo aki, cu ta mucha homber y mucha muhe, di 12 pa 18 aña, a señala cu mayoria di nan problema ta relacional cu nan mayornan, cu uzo di droga, problemanan na scol. Pero tambe comportacion.

E instituto no por haci e trabao nan so, semper e ta bay cu otro instancia y Wit Gele Kruis ta un di e fundacionnan capacita y profesional riba e tereno aki. Nan ta sigui e mucha di ora cu el a nace te cu e tin mayoria di edad. Riba esaki e dos fundacion aki, Wit Gele Kruis y Ortopedagogisch Centrum a dicidi cu nan lo tene un congreso pa trata problemanan di comportacion di e hobennan aki.

E congreso lo tuma luga dianan 3 y 4 di mei parti mainta portanan di Cas di Cultura ta habri pa tur e docentenan di ciclo basico, scolnan intermediario y scolnan pa ofishi, caminda cu nan por haya informacion mediante di e diferente topiconan cu lo wordo trata door di e profesional di cada area.

Riba e mesun fecha aki parti atardi y anochi, tambe lo duna e oportunidad pa mayornan y e tambe hulpverleners cu lo por atende e mesun programa cu a wordo duna den oranan di mainta, pa asina nan tambe por haya e informacion aki, segun Sra. Dyna Abath – Muller, directora di Ortopedagogisch Centrum.

