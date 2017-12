Congreso di sindicato STA tin como meta conscientisacion ariba maneho di placa

Meta di e congresa ta, pa nan sali afo cu resolucionnan, ya cu e minister di Labor, manera cu el a sinta, el a invita STA, pa un audienca cerca dje. Lider di sindicato STA, Sr. Diego de Cuba ta amplia mas ariba esaki.

E minister a splica e sindicato cu e kier sa detayadamente, kico mester wordo drecha, mas tanto den e sector laboral aki na Aruba. Pa haci esaki, lo mester conscientisa e delegadonan, ariba e situacion di Aruba. Situacion financiero di pais Aruba no ta cos di gaba.

P’esey mes nan a organisa e seminario, nan a trece expertonan ariba tereno di pensioen, etica, democracica participativo. Tambe lo papia ariba deudocracia. Esaki ta algo cu hopi hende no a tende di dje. Tin hopi famia aki na Aruba ta den debe, cu el a bira un circulo vicioso pa nan. Ta bira fia pa paga un otro debe, creando un otro. Bo ta bay banco, consolida y ta paga un solo caminda. Pero placa a caba, ta bay busca un otro debe. Esaki, segun Sr. de Cuba, den e seminario nan lo bay tin un persona cu lo atende cu e asunto aki, caminda cu sistematicamente nan ta siñabo con pa maneha placa.

Mas aleu, Sr. de Cuba a sigui bisa, cu hopi biaha ta gasta placa na coi kens, na cosnan innecesario. Nan lio tin un buki disponibel, tocante maneho di placa y e curso chikito lo bay siña e personanan pa maneha nan placa mas efectivo. Aki na Aruba, hopi hende, nan ta cobra dia 25 pero dia 23 nan placa a caba y esey no por. Mester purba cambia e sistema. Y p;esey ta cuminsa na e delegadonan prome, ta sigui cu e companianan un pa un, con pa siña maneha placa mas miho. Aki na Aruba tin hopi hende pasando den situacion financiero duro, pero nos mester stop di gasta placa na cosnan innecesario.

A pesar cu algun compania no por a laga tur e delegadoann bin atende e seminario, pero nan ta contento cu esunnan cu a bin. Hopi hende ta stress pa sindicatonan educa of reeduca nan miembronan, pero e compania no ta duna hora liber. Den e seminario no tabata tin ni mita di e delegadonan cu a wordo invita, door cu e compania no a laga nan bin, cual ta di lamenta. Pero STA ta contento cu esunnan cu a bin, ya cu nan lo sali cu mente positivo ariba locual nan a haya. Te asina leu, Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA.