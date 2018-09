Congreso di FTA cu topico “Trabao pa Futuro”

FTA recientemente tabata tin su di 23 congreso, cu a cuminsa dia 26 di september ultimo. Sr. Hubert Dirksz, presidente di FTA, ta relata mas over di e congreso aki.

E congreso a cuminsa cu’n conferencia cu tabata tin como topico “Trabao di Futuro”, y FTA tabata tin oradornan invita. Tabata t’ey Mariano Meno, di Trahadonan di America Latina cu a presenta su punto di bista di trahado pa loke ta e futuro di trabao. Y tambe tabata t’ey Sr. Ronny van Trikt, presidente di ATIA, cu tambe a duna e punto di bista y e situacion di Aruba, caminda cu e retonan cu mester wordo enfrenta ta cambionan di trabao cu mester tuma luga, cu t’ey caba.

Loke a resalta ta cu ya e cambionan di trabao t’ey, ta creando otro demandanan, pero mester cope cu e demandanan social. Loke a resalta ta e economia social. Esey ta loke den liñanan grandi a bin dilanti. A papia di e producto turistico, cu mester keda salbaguardia. Pasobra cu e inteligencia artificial y robotisacion no por reemplaza e toke humano. P’esey mestr keda inverti den e ser humano. E trahado mester mas atencion den e producto turistico, cu ta no unico industria.

E congreso a cumisna diaranson merdia y FTA a cumisna na duna cuenta, y nan a haya colaboracion di nan compañeronan di COrsou, cu a dirigi e congreso pa nan. Nan ta tratando tur e preocupacionnan di e trahadonan y nan shopstewardnan. Tin un mayoria basta grandi di delegadonan y FTA ta bay aproba un plan di trabao di kico ta bay ta e caminda cu mester tuma pa e proximo 3 añanan, y tambe nan a eligi nan directiva nobo pa e proximo 3 añanan.

Pa loke ta e situacion laboral, FTA a trece esaki na atencion di Minister di Labor y di Prome Minister, di berdad tin un necesidad, tur e kehonan cu a tende di añanan anterior, otro gobierno, cu e falta di inspeccion, e forma di traha di departamento di labor pa inspecciona, pa maske cu tin ley, pero sin inspeccion y sin duna multa, bo ta permiti cu ilegalidad ta continua. Principalmente pa loke ta e asunto di uitzendbureau, e asunto di Subcontratista, tin leynan pé, pero lamentablemente, si inspeccion no ta tuma luga y multa no ta wordo duna, no lo tin cambionan. Y tin cada dia, dunadonan di trabao ta emplea hendenan ilegal. Hendenan cu no ta registra na Aruba y e ora, FTA como sindicato, ta haya cu no por traha asina. Pasobra uno, ta haci daño na dunado di trabao, sin cu ta cumpli cu ley, cu tin un gasto pa cumpli cu esey. Mientras cu tin otro nan cu no tin e gasto y cu no ta cumpli cu otro leynan, manera pagamento di belasting, cu SVB, tur esaki, segun Sr. Dirksz, mester di atencion urgente di gobierno.

Gobierno actual ta yegando un aña y te ainda no a mira e determinacion y actitud fuerte di gobierno pa loke ta e inspeccion. Y corectamente, cu ohala cu esey tuma luga, pasobra cu esey ta bay trece correccion, ta bay trece ordo. Y esey ta loke tur hende ta desea ya cu e lo tin consecuencia positivo so pa dunadonan di trabao cu si ta cumpli y pa e trahado cu tin mester di un garantia di trabao y cu ta wordo balora manera mester ta.

Cu e congreso aki, FTA a eligi su directiva nobo y FTA ta ker cu e directiva nobo tin su retonan, dependiendo di kico ta e decision di e congreso cu ta bay tin tareanan fuerte pa pone presion pa di berdad gobierno y e departamento di labor cumpli cu inspeccion di nos leynan, segun Sr. Hubert Dirksz, presidente saliente di FTA.

