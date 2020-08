Confusion den chauffeurnan di autobus door di DTP su falta di comunicacion cu Minister

Dialuna anochi Gobierno di Aruba a anuncia medidanan preventivo debi na 5 caso nobo di contagio local di e virus COVID-19. Por a tuma nota tambe cu Minister di Transporte, Chris Romero, a publica un notificacion pa e usuarionan di transporte publico bisando lo siguiente: “Siguiendo e medidanan preventivo cu mester tuma debi na e subida di contagionan local di COVID-19, nos ta urgi fuertemente pa tur persona bisti un mondkap of shield ora di haci uzo di medionan di transporte publico. Aki nos ta papia specificamente di bus, autobus, taxi y tour vehicles. Ta di sumo importancia pa uza e mondkap of shield na lugarnan publico unda cu no por mantene un distancia social di 1.5 meter, pa propio prevencion y pa siguridad di otronan.” E informacion aki tambe a sali oficialmente como comunicado via Minister Romero su departamento di PR y te ainda no a ricibi nada otro for di e mandatario pa cambia of rectifica e informacion cu a keda suministra.

Pero pa su mainta a tuma nota cu e chauffeurnan di autobus a yama un conferencia di prensa pa anuncia cu uzo di mond masker ta obligatorio (no opcional) pa tur esnan cu ta bay haci uzo di autobus pa transporta. Y den e mesun conferencia di prensa aki e chauffeurnan a anuncia cu e maneho aki a wordo instrui door di DTP y Minister di Transporte y e ta efectivo di inmediato. E chauffeurnan di autobus a haya e siguiente notificacion for di DTP: “DTP ta informa tur Vergunninghouders cu uso di Mondkap of faceshield ta bira obligatorio pa e cliente y e chauffeur unda cu no por mantene e distancia social di 1.5m.

Esaki ta conta pa tur medionan di transporte publico

Bus

Autobus

Taxi

Tour

Ongeregeld vervoer

Pa bo propio prevencion y pa seguridad di otronan ta pidi pa mantene na reglanan y instructionan di DVG y maneho di Minister di Transporte Publico.” Pero un rato despues cu e chauffeurnan a duna nan conferencia di prensa pa notifica publicamente di e uzo obligatorio di mond masker of face shield ora di subi nan autobus, e mesun DTP a manda pidi e mesun chauffeurnan aki pa no comparti e informacion cu nan a duna na prome instante cu niun hende. Algo cu siguramente a laga e chauffeurnan hopi confundi mirando cu na e momento ey ja caba nan a bay conferencia di prensa cu e instruccion cu nan a haya for di DTP.

Dus, e Minister encarga cu transporte publico ta publica cu ta urgi pa haci uzo di mond masker of face shield, pero pa su mainta DTP ta sali instrui tur chaufferur di autobus pa haci uzo di mond masker of faceshield obligatorio pa nan usuarionan. Obviamente tin un falta di comunicacion grandi entre e Departamento di Transporte Publico (DTP) y nan Minister unda cu ta saca 2 informacion diferente sabiendo cu Minister President y Minister di Salubridad a splica e anochi prome pakico e no ta obligatorio ainda pa haci uzo di mond masker pero si ta urgi pa haci’e.

Ta spera cu pronto e falta di comunicacion aki keda resolvi pa asina tanto e Minister como su Departamento di Transporte Publico ta riba e mesun liña ora di saca informacionnan importante y hasta vital pa nan clientenan y pueblo en general.

Comments

comments