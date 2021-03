CONFIRMA: Voicenote cu lo introduci Shelter In Place ta falso

Diahuebs den oranan di atardi tabatin un voicenote ta core rond cu lo tin shelter in placer e fin di siman aki. Masnoticia a bay pa confirma si esaki ta corecto y for di esnan concerni a informa cu nan tambe a ricibi e voicenote di un stem di hende homber y e anuncio ta INCORECTO. Ningun momento lo bin shelter in place. Na 2020 a conoce shelter in placer pa un temporada tabata pa asina set tur e reglanan pa negoshi y na Juli esaki a termina completo. Shelter In Placer tin su consecuencianan si esaki bin y no ta e meta tampoco segun for di esnnan encarga. Si introduci un SIP, esaki lo bay kibra comercio completo unda hopi hende lo keda sin trabou, y hera sin cuminda y lo conoce mas criminalidad.

Asina por informa SHELTER IN PLACE NO TA WORDO INTRODUCI MES. Tur hende por ta trankilo. Otro tipo di medidanan lo keda introduci.



