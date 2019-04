CONFIRMA: Ex Polis Croes no tin nada di haber cu caso di mucha menor di edad

Diamars mainta riba Facebook varios persona a publica potret di e ex Polis Croes unda ta atachando su nomber sin busca prueba y ta acuse cu e ta e persona cu a viola un mucha di 2 aña. E polis aki ta conoci cu ta dos yiu homber chikito e tin y e no tin ni nieta. Ta un persona cu no ta cos di publica mes, e ta sufriendo depresion pa algun aña caba. Nos a busca informe cerca Cuerpo Policial y Vocero di Polis ta confirma esaki via e hefe di JZP cu ningun momento tin denuncia di un mucha di 2 aña viola y ni cu e Mr Croes ta envolvi den violacion di mucha. Asina ta mr Croes a corta su mes pa motibo di depresion cu e tin basta tempo.

