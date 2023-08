Maske cu a dura si pa Meteo Aruba por a tuma un desicion pa informa Gobierno di Aruba relaciona cu e tempo y te casi 8 or ta informa Gobierno cu ta miho no habri scol debi na e situacion di tempo y mayornan mes a tuma e desicion di no ta hiba nan yiu scol.

Minister di enseñansa y SKOA a informa cu NO tin Scol.