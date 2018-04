Confirma bo participacion dia 11 di April pa hunga Mens Erger Je Niet “LIVE”

Centro di Bario Brazil ta haci un yamada na tur grupo interesa den e wega di Mens Erger Je Niet LIVE, cu e fecha oficial cu ta tuma inscripcion ta dia 11 di April 2018, for di 7:00pm te 10:00pm na Centro di Bario Brazil. Corda bin inscribi bo grupo pa bo no perde bo chens pa participa. Y manera semper nos ta bisa den un forma humorístico!!, bo grupo ta kedaaaa AFUERAAA. Ta 64 grupo so ta acepta pa e campeonato 2018. Dia 11 di April ta trek lot tambe pa wak cua gruponan ta hunga 21di April dia di apertura 7:30pm.Y

Ta recorda tur grupo pa cuminsa traha riba nan spandoek,uniform, borchi. Pues algo pa identifica bo grupo dia di apertura di e 12 aña di campeonato grandi di Mens Erger je Niet LIVE. Teamnan nobo cu kier participa por tuma contact cu Eddie Dandlau na cell 5662208 of Whatsapp.

