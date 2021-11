Despues di un mehoracion aunke ainda negativo, consumidornan a bira mas pesimista y e confiansa di consumidor a baha te na 94,9, un caida di 1,8 punto di indice durante e di tercer trimester di 2021 (Grafiek 1).

A pesar di un crecemento den e cantidad di turista cu ta bishita nos isla y e recuperacion economico, na final di e di tercer trimester, e preocupacion mas grandi di consumidornan tabata e nivel di prijs, mirando cu 95 porciento di encuestadonan tabata anticipa cu prijsnan lo subi durante e siguiente 6 luna (Q2-2021: 86 porciento), mientras cu 66 porciento a indica cu nan ta preocupa cu nan estado di salud (Q2-2021: 43 porciento) posiblemente door di e COVID-19 variante Delta. Notabel ta cu solamente 26 porciento di respondentenan ta pensa cu e situation economico lo mehora, esta, 23 punto di porcentahe menos compara cu e trimester anterior (Q2-2021: 49 porciento). Sinembargo, solamente 15 porciento di encuestadonan a raporta cu e posicion financiero di gobierno lo mehora, 11 punto di porcentahe menos compara cu e trimester anterior (Q2-2021: 26 porciento).

Den e di tercer trimester di 2021, tanto e indice di e situacion actual como tambe e indice di expectativa a baha cu respectivamente 1,7 punto di indice te na 95,0 y di 4,2 punto di indice te na 97,1, reflehando expectativanan mas pesimista di consumidornan. Mas cu mita di e encuestadonan tabata anticipa cu recuperacion economico di Aruba for di e crisis di COVID-19 lo dura 2 aña mas (Q2-2021: 50 porciento). Den e tercer trimester di 2021, 67 porciento a raporta cu compra di un auto no tabata apropia (Q2-2021: 67 porciento), 65 porciento a indica cu tuma un prestamo no tabata adecua (Q2-2021: 62 porciento), mientras 61 porciento a indica cu tuma un hipoteca no tabata adecua (Q2-2021: 57 porciento). Como 56 porciento di encuestadonan a raporta cu bai cu vakantie no tabata apropia (Q2-2021: 50 porciento). Consecuentemente, e indice di habito di consumidor tabata ta 94,1 den e di tercer trimester di 2021.

Grafiek 1: Indice di Confiansa di Consumidor

