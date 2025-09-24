Den fin di siman a tuma luga na Aruba e Foro Internacional di e organisacion di partidonan politico di Latino America COPPPAL riba Colonisacion y Decolonisacion. E foro a conta cu participacion di Republica Dominicana, Argentina, Puerto Rico, Belize, Mexico, Boneiro, Curacao y Aruba.
Den su discurso Lider di partido MEP a reflecciona riba e hecho cu e foro importante aki ta tumando luga hustamente na e Cede cu ta carga nomber di Betico Croes, y cu esaki no ta un coincidencia.
Den su discurso Wever-Croes a denuncia e situacion di Boneiru, Statia y Saba, cu for di 2010 a bira municipio special, cu nunca e pueblonan a vota p’e. “Awor nan ta enfrentando cambionan den e leynan di WOLBES y FINBES, leynan importante pa e structura di e islanan, impone unilateralmente for di Hulanda. Un delegacion di Eilandsraad y Deputado a bishita Parlamento siman pasa, y pidi nos sosten. Mi ta urgi Comision di Decolonisacion di COPPPAL pa sostene nan lucha.”
Colonisacion no ta cos di pasado, y no ta cos leu for di cas. Unico cos ta cu el’a cambia di forma. Ya no ta cu violencia fisico mas, pero mas bien un guera psicologico.