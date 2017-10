Conferencia tocante criminalidad na Corsou

Den luna di October e prestigioso conferencia di Criminal Law & Forensic Psychiatry lo tuma luga na Corsou. E conferencia aki ta specialmente importante mirando cu tin mas y mas casonan di criminalidad severo. E conferencia ta wordo organisa pa Psychiaters Maatschap Antillen bou auspicio di NASKHO (Netherlands- Caribbean Foundation for Clinical Higher Education). E conferencia tin como meta principal pa intercambia informacion y conocemento cu personanan prominente ariba e tereno di criminalidad y e prevencion di esaki. E conferencia lo wordo duna dia 13, 14 y 15 di October den Santa Barbara Beach & Golf resort.

Durante e conferencia algun orador internacional importante lo duna nan vision ariba e tema aki. E profesor Canades Dr. Robert Hare, autoridad ariba e tereno di psicopata, lo ta un orador. Su trabao tabata e base pa e blockbuster internacional “Silence of the Lambs”. Tambe lo t’ey e profesor Australiano Dr. Stephen Woods, un informador pro husticia pa Corte Internacional di Husticia na Den Haag. El a investiga e.o. Anders Breivik di Noruega.

“Nos meta cu e conferencia aki ta pa, den cooperacion cu oradornan local y internacional, bay mas profundo den e conocemento di e criminalidad pisa”, un di e organisadonan Micha van de Vorst a splica. “Durante e conferencia aki tur hende cu di un of otro manera, profesionalmente tin di haber cu e combatimento di criminalidad riba e isla y pa hunto skucha e oradornan internacional aki. E plataforma perfecto pa siña mas y pa finalmente, en conhunto pa haya sa mas di e mundo criminal y su consecuencianan”, e organisado Glenn Matroos ta agrega.

Pa promove e tranferencia di conocemento y e intercambio di conocemento, lo tene un curso cu e titulo “Profiling Course: an introduction” prome cu e conferencia, dia 13 di October. Esaki lo wordo duna door di e Prof. Dr. Stephen Woods. Dialuna 16 y diamars 17 di October lo tin un tayer di dos dia titula “Psychopathy Checklist – Revised Course”. Esaki lo wordo duna door di e Prof. Dr. Cabello y Dr. Matt Logan, specialista den profila delincuentenan sexual. Por registra pa e conferencia of e cursonan via www.naskho.org.

