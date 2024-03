Desde e momento cu Nacionnan Uni a declara e fecha aki como un dia festivo, 8 di maart ta celebra dia Internacional di Hende Muhe. E fecha aki ta duna e oportunidad pa admira y celebra tur esfuerso cu hende muhe a tuma pa elimina tur forma di desigualdad di genero rond di mundo henter.

Den cuadro di e dia special aki, e Facultad di Ley na Universidad di Aruba hunto cu CEDEHM, FCVR y HIAS, lo ta organisando un conferencia riba topico di violencia contra hende muhe. Esaki lo ta tumando luga dia 6 di maart 2024 pa 9or di mainta den e Aula di Universidad di Aruba. Pa participa por reserva via e link aki:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyz-pWru6OVz-71ic9-9Tjb11NohjxiWmlIk7d-R-nm0N1yA/viewform



Datonan saca di varios estudionan ta mustra cu violencia basa riba genero, incluyendo violencia contra hende muhe y mucha muhenan, ta tuma luga na Aruba tambe.

Violencia contra hende muhe ta inclui cualkier acto cu ta resulta of cu mas sigur lo resulta den un daño fisico y/of daño mental na e hende muhe.

Violencia contra hende muhe por tuma luga den diferente forma. Esaki por ta den un forma personal, por ehempel den casonan di violencia domestico haci door di famia mes of maltrato contra un pareha. Violencia tambe por tuma luga den un forma institucional y structural. Nacionnan Uni ta describi e forma aki di violencia como ‘cualkier forma di desigualdad structural of discriminacion institucional cu ta laga e hende muhe den un posicion dependiente, sea fisicamente of mentalmente, na otro hende den su famia, su cas of su comunidad’. Ehempelnan di esaki por ta custumbernan of tradicionnan religioso of cultural cu ta trece daño na hende muhe.

Un otro ehempel por ta leynan cu ta preveni of nenga un hende muhe acceso igual na recurso necesario of oportunidadnan pa trabou. E consecuencianan pa victimanan di violencia contra hende muhe ta profundo. Esaki ta impacta no solamente nan salud fisicamente pero tambe nan salud mental. Nan ta sufri tambe riba terenonan financiero y social. Violencia contra hende muhe ta representa un violacion evidente di e derechonan fundamental di un ser humano. Esaki ta yama inmediatamente pa tuma accion pa elimina e forma aki di violencia.

E conferencia aki kier trece tur hende muhe y tur hende homber hunto pa asina papia tocante e topico di violencia contra hende muhe y mucha muhenan na Aruba. Den e conferencia lo discuti varios topico manera e formanan, e scenario y e causanan di violencia, den e perspectiva di e leynan di derechonan humano combina cu e contexto local (con e ta na Aruba).

Nos lo bay discuti e retonan dificil cu nos ta encontra na Aruba ora ta papia di violencia contra hende muhe. Tambe, lo pone enfasis riba diferente factornan vulnerabel cu hende muhe ta experiencia abase di nan nacionalidad, edad y status legal.

Violencia contra hende muhe no ta solamente un problema di hende muhe of un problema cu solamente ta afecta hende muhe. E ta un problema social cu tin su retonan pa famianan, comunidadnan y henter e pueblo di Aruba. Violencia contra hende muhe ta un crimen, un forma di discriminacion y un violacion evidente di un persona su derechonan fundamental. No tin hustificacion pa sigui permiti e victimanan sufri e inhusticia aki den silencio pa motibo di berguensa of miedo.

Ban hunto kibra e silencio di violencia contra hende muhe y hunto cuminsa traha riba solucionnan cu por yuda traha un comunidad na Aruba cu ta mas igual.