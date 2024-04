Companña pa un delegacion di pueblo hopi desapunta y preocupa dilanti di oficina di AZV partido AVP a organisa un conferencia di prensa pa expresa nan consternacion cu e decision di AZV di pone 50 miyon florin di surplus na banco, mientras cu recorte ta keda afecta e salud di su aseguradonan.

Lider di Partido Mike Eman y candidatonan Mervin Wyatt-Ras y Clifford Heyliger para dilanti di e sede di AZV na Camacuri hunto cu un grupo di ciudadano preocupa a manifesta nan pensamento publicamente.

E mensahe comun tabata cla, esta cu dia cu a lanta AZV, nunca tabata e idea pa e organo pone placa un banda. E echo cu a dicidi di coy e 50 miyon florin di surplus a costia di keda remedi y cuido medico di pueblo pa e dirigentenan di e partido berde esaki ta algo repudiabel.

E lider di oposicion Eman ta mustra cu un banda ta causa dolor y disgusto den comunidad y partido AVP si tin oido pa e sentimento di pueblo. P’esey no por caba di compronde dicon ainda mester paga pa cierto remedi y no tin acceso suficiente na specialista y tratamento.

Eman a califica como un crimen e echo cu Evelyn Wever-Croes a dicidi di kita e Landsbijdrage for di AZV y awo cu tin un surplus, e no por bay na beneficio di pueblo tampoco. Mientras e ciudadano ta biba cu 1.300 florin menos di loke e mester, AZV si ta tuma e luho di spaar 50 miyon florin. AVP semper a bisa cu e medida cu pueblo ta sufriendo cu nan aworaki no a bin di Hulanda, pero ta responsabilidad di Gabinete Wever-Croes I y II.

Eman a menciona, durante e conferencia di prensa, e diferente remedi cu AZV no ta cubri mas; for di calmante di dolor manera Ibuprofen y Diclofenac cu ta brinda alivio pa un miho calidad di bida, pasando door di anti alergico manera Zyrtec te na algo mas serio manera Pantoprazol cu ta un protector di stoma di efecto di otro remedi mas pisa, cu e consecuencia cu e pashent ta bay haya ulcera despues y empeora su cuadro clinico.

P’esey Eman a sigura cu entre e prome 10 punto di enfoke di AVP pa bolter e situacion di Aruba bek riba e caminda bon, tin poni pa duna pueblo nan remedinan bek y lo cumpli cu esaki den e prome dia di un proximo gobernacion di AVP.

Parlamentaria Mervin Wyatt-Ras y colega di partido Clifford Heyliger tambe a remarca cu e motibo pakico a lanta AZV tabata pa garantisa cu tur hende na Aruba tin derecho na cuido medio igual, pero esey no ta e caso mas ora cu ta esunnan cu mas entrada so por paga pa tur remedi cu nan mester, mientras cu esunnan den necesidad tin cu scoge entre pone cuminda riba mesa of nan salud. Esaki mester ta un di e motibonan pakico e indice di mortalidad na Aruba ta hopi mas halto, 23% compara cu apenas 5% na Hulanda

Na e momentonan aki no tin un vision comun pa sirbi nos pueblo. Esaki ta un di e ehempelnan di mas doloroso cu tin caminda un gobierno ta pone 50 miyon den un spaarpot mientras cu tin hende na nos pais cu ta sufriendo y hasta muriendo paso no por haya trato y remedi cu nan merece. Aruba ta bibando un di e momentonan di mas dificil den historia pa e dolor cu tin hende henter comunidad. Eman, Wyatt-Ras y Heyliger a envatisa finalmente cu no ta AVP so ta bisa esaki pasobra ta den contacto cu pueblo ta haya e informacion aki y tambe estadisticanan di entidadnan ta confirma esey tambe.