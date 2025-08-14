Aruba ta para na un punto crucial den e desaroyo di su infrastructura digital cu e conexion na e kabel submarino di internet Caribbean ELIte Alliance (CELIA). “Despues cu Setar, cu sosten di gobierno di Aruba a negocia cu diferente insitituto financiero y partners strategico den mundo di telecomunicacion pa instala un kabel submarino nobo, a firma e acuerdo entre e partners na november 2024, cu a resulta den un decision strategico y visionario,” segun minister Wever.

Recientemente, na juni 2025 SETAR a firma un acuerdo cu Aquatel pa extension di CELIA pa Corsou y diaranson ultimo ta firma e acuerdo cu Saba Statia Cable Systems B.V. (SSCS) pa extende e conexion di CELIA pa Boneiro.

Durante e ceremonia di firmamento, den presencia di minister Rene Herde y minister mr. Geoffrey Wever, director di SETAR ir. Roland Croes y director di SSCS Sr. Werner Haan, Secretario di Estado di Relacion di Reino y Digitalisacion, Sr. Eddie van Marum a expresa: “Na memento cu Boneiro conecta riba CELIA, lo por conta riba internet rapido y pagabel, pero tambe, conexion confiabel, cu ta necesario pa desaroyo economico entre Aruba, Corsou y Boneiro.”

Segun Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, e ta un placer pa mira cu e kabel submarino aki lo percura pa conexion entre e islanan Hulandes den region di Caribe y cu SETAR, un compania estatal ta lidera e proyecto aki.

“Conexion ta un condicion basico pa un economia moderno. Pa e motibo aki tambe gobierno como e unico accionista di SETAR a sostene e proyecto, e installacion di CELIA y tambe expansion pa Corsou y Boneiro,” Minister Wever a bisa.

E proyecto lo fortalece conexion internacional, eleva seguridad di conexion, y brinda un base solido pa crecemento di sector digital, servicio di data y desaroyo di comercio online. E ‘spin-off effect’ lo yega te na turismo, educacion, salubridad y otros sectornan vital di nos economia.

Di acuerdo cu e Programa di Gobernacion AVP-FUTURO 2025-2028, unda cu un di e metanan cu tin prioridad pa e gabinete ta pa crea un infrastructura digital moderno, incluso e expansion di internet, y forma pa sigura stabilidad y integridad di internet, e kabel submarino CELIA ta di vital importancia. E proyecto pa eleva e conexion digital ta di suma importancia den e vision di gobierno pa lo cual ta trata e desaroyo di e sector di FINTECH cu lo yuda diversifica y desaroya economia di e pais.

Minister Geoffrey Wever ta gradici e team di profesionalnan di Setar N.V. cu ta traha continuamente pa garantisa e conexion di pais Aruba, pero tambe tur e partnernan strategico cu a haci esaki un realidad.