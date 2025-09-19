Minister di Husticia, Integracion y Transporte Publico mr. drs. Arthur Dowers a haci diferente bishita recientemente na departamento bao su maneho cu mas lihe posibel mester di mantencion urgente.
E mandatario, sorprendi un biaha mas, ta bin topa cu situacion di deterioro na diferente departamento di husticia. Durante su gobernacion anterior a bin haya e mesun situacion cu ta encontra awe, caminda edificio pa falta di mantencion ta den decadencia total.
Departamento di rijbewijs na Santa Cruz, den un edificio cu a bin haya e tempo aya caba na werki, ta den situacion inhumano pa traha aden y atende cu publico, pa locual ta trata rijbewijs. E tempo ey a traha duro pa soluciona diferente obstaculo, pa awe lamentablemente bin constata cu e trahadonan ta den un condicion cu ta absolutamente inaceptabel. Si acaso no a bin un investigacion ainda, e ta na su luga pa haci esaki.
“Mi mes a drenta e luga y sali cu wowo y nanishi ta kima”, ta locual cu Minister a indica despues di su bishita na departamento di rijbewijs na Santa Cruz.
No ta kere cu por accepta pa trahadonan continua mucho largo mas den e condicionnan aki. Hopi lihe mester bin un intervencion pa atende cu salud di trahado, mas ainda cu e mandatario mes a constata e condicion cu nan ta aden. E situacion aki abolutamente no ta aceptabel.