Concierto ‘One World:Together At Home’ lo keda presenta riba tur plataforma di Digicel

Digicel ta anuncia un concierto mundial titula ‘One World: Together At Home’. E concierto special lo keda televisa y di stream riba diasabra dia 18 di april pa 3’or di atardi como sosten na e lucha contra di COVID-19. E lo ta optenibel su siguiente dia riba D’Music.

E concierto, un iniciativa di Global Citizen y World Health Organization lo demostra union entre tur esunnan cu a keda afekta pa e pandemia COVID019 y lo celebra y sostene e curashi di trahadornan den cuido medico y esunnan prome yama, hasiendo un trabao di ‘salba bida’. ‘One World: Together At Home’ organisa y den colaboracion cu Lady Gaga lo inclui presentacion di Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, LL Cool J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jones, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, y Usher.

Comentando riba e partnership, sr. Dennis O’Brien presidente di Digicel Group a bisa; “Na Digicel, nos mishon ta pa yuda crea un mundu na unda niun hende ta wordo laga atras. Esaki ta keda manifesta den nos trabaonan pa conecta hende den tur nos mercadonan usando tecnologia di clase mundial y pa conecta comunidadnan via di nos aktividadnan filantropico.”

E ta continua bisando, cu “Riba diasabra 18 di april nos lo eksperensiá un momentu poderoso di union ora cu nos tur bini huntu pa celebra tur esunnan promé yamá, y trahadornan den cuido medico cu ta pone nan labor dilanti nan propio seguridat tur dia. Miéntras nos ta celebra nan esfuersonan heroico ‘One World: Together At Home’ lo inspira, informa y entretene e publico na cas, cu kedando na cas tambe ta hungando un rol importante den e lucha contra di e pandemia. E famia di Digicel ta masha agradecido pa e esfuerso increibel di tur esunnan envolvi, y honra pa forma parti di e celebracion y di por comparti esaki cu tur hende den region Caribe, Centroamerica y Asia Pasifico.”

‘One World: Together At Home’ no ta un telethon- sino un evento historico, y e prome concierto cu un transmicion global pa celebra esfuersonan heroico di tur esunnan promé yamá, y trahadornan den cuido medico, y pa sostene World Health Organization den su lucha pa caba cu COVID-19. E produkshon lo presenta ademas di musica, entrevista cu trahadornan den sector di cuido medico, y otro organisacionnan cu ta sostene e lucha dor di equipa e trahadornan rond mundo cu equiponan importante, y fundacionnan lokal cu ta provee cuminda, shelter y cuido medico na esunnan cu mas mester di dje.

Pa mas informacion tocante di Global Citizen y su campaña pa sostene COVID-19 Solidarity Response Fund pa WHO empodera dor di UN Foundation, bishita globalcitizen.org y sigui @GlblCtzn riba Twitter, Facebook y Instagram usando #GlobalCitizen.

Pa mas informacion tokante di WHO y su campaña pa sostene COVID-19 Solidarity Response Fund bishita www.who.int/COVID-19 y sigui @WHO riba Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y TikTok

Pa mas informacion con pa bo sintonisa bishita www.globalcitizen.org/togetherathome

