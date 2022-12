Pa medio di articulo aki, Addonsito Croes ta felicita y gradici Scol di Musica Rufo Wever (SDMRW) pa un biaha mas a permiti’e di ta e maestro di ceremonia principal p’e concierto navideño “Obsekio di Pasco” 2022 den Cas di Cultura.

Mas cu 125 alumno a presenta sea como solista, trio of ensemble chikito, grandi, mediano, mixto of di Fio, bao guia di nan maestronan di musica. Den e recital a presenta entre otro Little drummer boy, Awasero, Requiem, Happy Christmas, Tera Cora, Fantasie Impromptu, Seis’or y Libertango.

Felicitacion ta bay pa e maestro- y guianan Ryan Maduro, Franklin Granadillo, Carlos Bislip, Jaderick Croes, Hester Mathijsse, Rob Rijnbout, Sergio Jansen, Derrick Lopez, Denzil Tromp, Stephen Diaz, Catherine Provence, Chucho Hoek y Irina Werleman.

Un momento unico tawata e standing ovation cu e publico a brinda e dos pianistanan hoben di 14 y 17 aña Emile Tromp y Gian Giel.

Den 2023, SDMRW lo tene un concierto grandi dedica na e 70 aña di existencia di Stichting Arubaanse Muziekschool.