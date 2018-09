Concepto di e Ley Malesanan Contagioso a yega Parlamento

Na Aruba tambe malesanan contagioso a conoce un crecemento. Y pa nos profesionalnan ariba e tereno por continua atende y duna prioridad na contene esakinan, ta necesario pa Parlamento di Aruba aproba e concepto di ley aki mas liher posibel. E ley aki ta regarda e combatimento y medidanan cu tin di wordo tuma pa evita cu malesanan contagioso por sigui plama of aumenta ariba nos Pais.

Aruba ya ta conoce ‘Landsverordening besmettelijke ziekten’ y ‘Quarantaineverordening’ ambos cu ta data di aña 1992 cu ya no ta brinda e cuadro adecuado mas pa por ehecuta, segun e reglamentonan internacional di salubridad (IGR).

E ahustenan aki ta necesario pa por continua combati malesanan contagioso localmente segun WHO (World Health Organisation). Ta trabou di Parlamento awor pa por aproba e cuadro di ley nobo aki pa Aruba cumpli asina cu e exigencianan internacional.

For di nos fraccion a haci un cantidad di pregunta pa ricibi mas claridad ariba e concepto di ley aki, pa ta sigur cu e lo bira un ley cu ta contene tur e proposicionan internacional necesario y cu no lo tin strobacion pa e wordo ehecuta pa e profesionalnan riba e tereno. Importante den e concepto aki ta, cu esaki lo regla un colaboracion entre Aruba, Curaçao, Sint Maarten y Hulanda ariba e tereno di implementacion di e reglamentonan internacional di salubridad pa combati malesanan contagioso.

Pa nos den Parlamento ta importante pa leynan cu ya ta anticua haya un bachi nobo y wordo amplia, pa asina nos profesionalnan cu ta usa esakinan diariamente por ta mas efectivo den nan trabou. Esaki sigur lo causa cu Aruba lo mira un adelanto ariba e combatimento, registracion y deteccion di malesanan contagioso pa esnan na Aruba of cu ta drenta Aruba cu un malesa contagioso.

Manera cu semper tawata e caso, tur confidencialidad ta keda aplicabel pa esnan cu tin di registra of atende cu un of otro malesa transmiti sexualmente. Pero e ley aki ta garantisa un mihor combatimento y registracion di tur e grupo di otro malesanan conoci, pa menciona algun manera chikungunya, malaria, cholera, cu por wordo importa den nos Pais.

