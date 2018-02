Con saludabel aros ta pa come?

Pa mayoria parti, tur hende ta conciente di loke bo ta come, por afecta bo salud. Demasiado sucu, salo of vet den dieta di un persona por lanta nan riesgo pa cierto malesanan.

Y, pa mayor parti, nos lo purba di come miho. Comiendo mas saludabel por mustra riesgo abao pa malesa di curason, stroke, diabetes y otro condicionnan di salud.

Hopi bario Latino, fast food y tiendanan di skina hopi biaha den poco cantidad y ta wordo uza mas hopi cu supermercadonan, resultando den consumo inadecua di cumindanan saludabel y sobreconsumo di cumindanan no saludabel.

Di acuerdo cu national Institutes of Health, un plan di consumo saludabel, ta enfoca riba berdura, fruta, grano y productonan lacteo sin vet of cu poco vet; tambe ta inclui come carni sin vet, galiña, pisca, bonchi, webo y noot y limitenan di vetnan satura y trans, sodio y sucunan agrega.

Tur esaki ta bay na e pregunta: kico cu aros?

Aros – tecnicamente un simiya – ta un “staple food” pa hopi cultura rond mundo. Pero, e ta saludabel pabo?

Wel, di acuerdo cu un storia door di CNN, esaki basicamente ta depende riba e tipo di aros cu bo scoge. Aros blanco ta considera “nutricionalmente inferior.” Desde cu el a wordo refina, e ta casca y germen ta wordo removi durante e proceso di molina y ta wordo kita di su vitamina B, hero y fibra.

Aros bruin basicamente ta mesun cos cu aros blanco, pero e ta wordo considera como “un grano completo”, mientras cu e parti exterior di e casca a wordo removi. Aros bruin ta keda cu su germen y casca y tin un miho recurso di antioxidante, vitamina E y fibra.

Aros silvestre, simiya di un “water grass” tin solamente un tiki mas proteina cu aros bruin. Sinembargo, varios estudio a revela cu aros silvestre ta ofrece propiedadnan unico di salud cu no por haya den otro variedadnan. Por ehempel, tin antioxidantenan specifico y propiedadnan cu ta baha colesterol den aros silvestre.

Sinembargo aros bruin no ta sin su propio beneficionan agrega. Investigacionnan ta sugeri cu parti di e grano conoci como e subaleurone layer, solamente haya den aros bruin, por ofrece “proteccion” contra di presion halto y atherosclerosis. Den un otro estudio ta revela cu substitui aros bruin pa aros blanco por baha e riesgo di diabetes tipo 2.

Ora ta shop pa aros, tene na cuenta kico tin den productonan empaketa den tienda ya cu hopi di nan tin sodio agrega.

Fuente: http://millingandgrain.co

Comments

comments