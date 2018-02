Con pa haci e curpa limpi di e energia di ex parehanan

Mundo ta wordo maneha atrabes di relacionnan social, no solamente cu bo mes, sino cu e personanan cu ta rond di nos; esakinan ta wordo considera como relacionnan interpersonal.

No obstante, algun ta bay mas leu cu otro. Ta esnan cu ta conoce cu e nomber di ‘relacionnan intimo of di pareha.” E tipo di acercamento aki ta entre dos persona involucra di manera completo factornan sentimental.

E aproximacionnan entre dos individuo ta genera mas cu un contacto fisico; esakinan ta centra den un comunion energetico, teniendo na cuenta lo intimo di acercamento.

Den poco palabra, mantene un relacion di pareha ta inclui comparti informacion hormonal, kimico y sensorial, cual ta wordo percibi di manera paulatino.

E problema riba su mes no ta pa establece un brug energetico cu e pareha. Lo negativo ta presenta na e momento di absorbe e energia di e otro persona cu cualnan a relaciona cu esakinan.

Chakra

Esakinan ta propio di e filosofia oriental, cual ta afirma cu ta posee un conexion energetico cu e medula spinal, specialmente cu e centro di esaki, ademas cu e plexonan nervioso.

Di un otro parti, e chakranan ta asocia cu e plano fisico atrabes di e sistema endocrino encarga di regular e funcionamento integral di e emocionnan y e balance mental.

E teoria ta wordo numera como 7, necesario pa completo y cu obhetivonan similar pero, na su bes, distinto.

Basico of prome chakra: Esaki por hay’e na final di e columna vertebral y ta considera e ancla di e spirito.

Esplendido of di dos chakra: e haltura di e abdomen ta encarga di alberg’e. Ta inclui riba e temperatura di e organismo y e sistema nervioso.

Plexo solar of tercer chakra: su luga ta coresponde na su nomber, e plexo solar. Eherce e inflluencia riba e sistema digestivo.

Cardiaco of cuarto chakra: Ta alberga e haltura di e curason y ta refleha e sentimentonan mas profundo.

Laringeo of di cinco chakra: e garganta ta su luga, por lo tanto ta supervisa e tiroidenan; ademas, ta encarga cu e comunicacion.

E di tres wowo of di seis chakra: su ubicacion fisico ta mey mey di e wenkbrauwnan; no obstante su funcion, e ta netamente spiritual y a regula e glandula pituitario.

Coronario of di shete chakra: E chakra aki ta ubica den e parti superior di e cabes; su funcion spiritual ta manifesta solamente si ta realisa un trabao conciente.

Ta nombra e chakranan dentro di e relacionnan di pareha, debi na e importancia di esaki, ya cu e por conecta di forma mutuo. Asina, e transmision di e energia ta bira mas intimo.

Alternativanan pa haci e energia di e curpa limpi

E energia por ta positivo of negativo, esey ta depende di e relacion; si e ta actual, intimo y amoroso, ta nifica algo bon entre e personanan.

Si esaki ya ta kibra (expareha), e energia ta wordo tuma pisa y poco productivo; den e orden di idea ey ta recomenda pa haci e organismo limpi por completo.

E siguientenan ta algun alternativa pa haya resultadonan grandi.

Ritual limpiador di energia

Pa realisa e ritual breve aki ta recomendabel pa mantene e meditacion, ademas haya un hilo of cabuya di color cora y un bela blanco pa cada ex pareha.

A continuacion nos ta expone e pasonan pa logra esaki.

Realisa un lista di tur e ex parehanan cu cual tabata tin practicanan intimo; visualisa e persona si bo no ta corda e nomber.

Tuma e hilo of cabuya color cora y cuminsa realisa un konopi pa cada persona nombra of visualisa.

Pa cada konopi ripiti e frase aki: “Nada dbo den mi, nada dimi den bo. Danki. Paz.”

Cende un bela blanco despues di nombra cada pareha.

Medita dilanti cada un durante algun minuut y ofrece pensamentonan positivo pa nombranan anteriormente.

Meditacion profundo

E alternativa aki ta consisti den involucra cada un di e chakranan cu e energia di universo cu e fin di libera cada cos negativo alberga den e organismo.

Asumi un posicion comodo den un luga silencioso, trankil y relaha; despues, cera bo wowonan y cuminsa visualisa con e energia ta canalisa y ta desprende di cada un di e chakranan.

Pordona bo mes y cada perosna cu cual bo a mantene un relacion intimo, ta hustamente pa haya e trascendencia pleno.

Por ultimo, despedi di tal individuo y observa e posicion comodo y trankil di bo mes.

