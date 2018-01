Con pa evita e uzo excesivo di chupon

Consecuencia di e uzo excesivo di chupon

E consecuencianan negativo di e uzo excesivo di e chupon di parti di e baby por ta hopi. Aki nos ta presenta algun di nan y ta propone cierto conseho pa bo yiu por laga e chupon.

Aunke e ta algo cu ta compaña e mucha di forma positivo durante su dos prome aña di bida, e por tin consecuencia negativo tambe. Es decir, e uzo excesivo di e chupon por resulta di ta algo malo pa e mucha. Siguientemente un splicacion:

Pakico ta bon pa evita e uzo excesivo di e chupon

Kita e mucha for di chupon na tempo, ta un victora. Esey kiermen, nos como mayornan mester stop e uzo excesivo di e chupon, despues di cu e epoca di chupon a pasa, pa e no bira un problema. Esaki ta algun di e problemanan cu chupon por causa

E por stroba e lactancia materno

Chupa un pecho di un mama no ta mescos cu chupa un pecho di plastic. Asina ta cu si e baby ta siñando, no ta recomendabel pa pone otro tipo di producto di plastic den su boca.E baby lo no move su lenga di mes manear y e lo no sa kico pa haci.

Ta trata di e conocido sindrome di Confusion di Pezon. E problema por wordo causa tanto door di e chupon como e uzo di diferente tetero. Esey ta e principal motibo pa cual no ta recomendabel su uzo te ora cu e lactancia materno ta un rutino conoci y estableci pa e baby.

Por haya infeccion den boca

E uzo di chupon por haci cu e baby ta haya infeccionnan determina den su boca. Por lo general, un di esunnan mas frecuente ta wordo provoca door di hongo. Caries ta otro tipo di infeccion, aunke hopi hende no sa di esey. E uzo excesivo di chupon por provoca caries di boter.

Por provoca malformacion di djente

Esaki ta debi na malformacion den nan kaak. Concretamente, esaki lo haci cu e carni djente di ariba lo keda mas dilanti cu esun abao.

Otro problema cu por haya den e sentido aki ta cu e djentenan di ariba no ta fit ariba esun di abao. Esaki ta debi cu e chupon cu e mucha ta uzando ta duro. Ademas, ora cu e baby ta uzando esaki, e tin e tendencia di hala rosea pa su boca y no su nanishi. Tur esaki ta crea e formacion di anomalia den e (paladar) shelo di boca. E lo tin consecuencia tambe pa su cavidad bucal.

Afeccion ora di papia

E chupamento di mas di un chupon lo stroba e mucha den e desaroyo di su habla. Pa e mucha desaroya su papia corectamente, e lo ta necesario pa e no tin malformacion den boca. E malformacion por wordo corigi. Sin embargo, den sentido aki como mayor, bo por haya bo cu e problema cu bo yiu lo pronuncia cierto zonidonan, malo.

Infeccion den oido

Esaki por bin door di cu e baby ta hala rosea pa boca, manera bisa anteriormente. Den e caso aki, su Eustachius buis ainda no a cera ora cu e ta guli su scupi.



Con pa evita e problemanan aki

Pa esaki tene na cuenta lo siguiente:

E chupon mester wordo kita, definitivamente, como maxiomo rond di 2 pa 3 aña. Asina si lo logra evita malfomracion den boca.

Ta importante pa ten

e e maduracion di e mucha pa evita situacionnan traumatico. Por ehempel, no ta consehabel kit’e hunto cu pampers. Habitualmente, for di e ora ey e mucha lo pidi pa e chupon den momentonan determina.

Ta consehabel pa tuma nota di e consehonan aki, ya cu di e forma aki lo evita problemanan relacion cu e uzo excesivo di e chupon, y cu, si e coy infeccion, e lo costa hopi pa esaki disparce.