Con pa entrega keho na DNM relaciona cu nos medio ambiente

DNM ta informa di e medionan disponibel unda por entrega keho relaciona cu nos medio ambiente y naturalesa

Awendia hopi biaha ta mira kehonan y expresionnan riba social media. Ora ta trata di kehonan cu un persona kier pa e departamento of instancia concerni reacciona y actua riba nan, e ora ey mester haci esaki via e canalnan oficial di e departamento.

Na Directie Natuur en Milieu nos ta ricibi kehonan cu ta encera nos medio ambiente como tambe nos naturalesa. Pa entrega un keho oficial na DNM e afdeling Inspectie, specificamente e centralista, ta esun ecarga pa atende y canalisa e keho pa haya un solucion. P’esey DNM ta trece dilanti cual ta e manera cu por entrega un keho cerca nos. Esaki ta posibel via Infraruba, telefonicamente, un carta personal of via email.

Via Infraruba.

Desde comienso di 2018 ministerio Ruimtelijke Ordening en Milieu (MinROIM) a institui e plataforma Infraruba. Via e plataforma aki por manda no solamente kehonan di naturalesa y medio ambiente pero otro kehonan tambe. Asina cu ricibi e keho, ta mand’e na e diferente departamentonan cu ta resorta bou di inROIM.

E proposito ta pa den futuro tur keho drenta via Infraruba; esaki lo bira manera e meldpunt. Asina por haya colaboracion entre departamentonan pa resolve casonan y tambe atende nan na un manera mas eficiente. Ta obvio cu no ta tur hende ta prefera di uza e plataforma aki p’esey ta tene otronan tambe como opcion. Por entrega e keho via e website www.infraruba.com.

Via telefon

Semper ta posibel pa DNM tuma un keho via telefoon cerca e afdeling Inspectie. E number di DNM ta 584-1199 y por puntra pa e centralista Yessy Farro-Arends.

Via email

Tin hende cu ta prefera manda un email directamente na e persona concerni. E e-mail adres di e centralista ta: [email protected]

Via carta

Tin hende cu ta prefera entrega un keho of notificacion di un caso via carta. Esaki ta posibel aunke no ta hopi hende ta haci uzo di esaki. Por dirigi e carta na:

Directie Natuur en Milieu (DNM)

Dhr Ir. Gisbert Boekhoudt

Directeur DNM

Ter attentie van: Hoofd Inspectie

Adres: Bernhardstraat # 75

San Nicolas, Aruba

Personalmente

E metodo menos uza pa entrega un keho cerca nos afdeling Inspectie ta un bishita personal. Pero esaki sa pasa de vez en cuando. Nos adres ta Bernhardstraat 75 na San Nicolas, na unda antes tawata Centro Medico Rudy Engelbrecht.

DNM kier a remarca cu e plataformanan di social media (facebook, Instagram, etc) no ta e canalnan oficial pa entrega un keho. E ta keda un plataforma di expresa un opinion y pa DNM no ta posibel pa scan plataformanan social pa wak unda tin un keho y na ken ta mand’e. Si un ciudadano ta desea di entrega un keho oficial esaki mester sosode den un di e 5 maneranan cu nos a caba di menciona. Nos ta hopi agradeci na tur ciudadano consciente y atento cu ta desea wak solucion na e problemanan relaciona cu nos medio ambiente y naturalesa.

