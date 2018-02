Con pa cera un areglo di pago cu Ministerio Publico

Ministerio Publico ta haya importante pa comunica mas mihor posible y pa e motibo ey mes a dicidi pa saca e relato di prensa aki pa informa tocante e posibilidad pa cera areglo y paga boet poco poco. Ministerio Publico conoce e sistema di areglo di pago pa algun aña caba, pero no tur hende sa di dje.

Pagamento di transaccion

Ora un hende bay un TOM (Taakstraf zitting Openbaar Ministerie), e por haya un proposicion di fiscal di husticia pa evita cu e ta wordo persigui penalmente. E proposicion aki por ta den forma di trabao pa comunidad, pero tambe den forma di un transacion. Si bo persona bay de acuerdo cu esaki, e caso penal ta keda te ey, bao di e condicion cu bo ta tene bo bo mes na e palabracionnan cu fiscal. Ora di un transaccion, Ministerio Publico ta basa su mes riba un pago mensual di 250 florin. Si bo persona por mustra por escrito cu bo no por paga esaki, Ministerio Publico por ofrece bo un areglo di pago. Si bo no tene bo mes na e areglo di pago aki, lo bo haya prome un carta di aanmaning, anto djey lo bo haya un citacion pa presenta dilanti huez.

Ministerio Publico ta mustra bo si cu un areglo di pago pa un boet ora di un transaccion, ta mas suave cu ora bo tin cu paga daño di perhuicio na un victima. E victima tin derecho riba su placa.

Pagamento di boet

Den caso cu bo persona tin cu paga un boet, tambe ta posible pa cera un areglo di pago. Diferente situacion por areis:

Si polis duna bo un asina yama OPV (Oproeping Proces-Verbaal), tin semper un fecha riba dje cu bo tin cu presenta dilanti huez. Mayoria di vez esaki ta 3 luna despues cu polis a para bo. Te e fecha ey, bo por paga e boet den terminonan na caha di Ministerio Publico. Bo lo no haya un carta di Ministerio Publico den cual bo ta wordo yama pa bin paga bo boet. Tene cuenta cu si bo no keda cla cu paga e boet prome cu e fecha menciona riba e carta, e lo wordo hisa automaticamente cu 50%. Si bo caso presenta dilanti huez, bo por pidi huez pa tene cuenta cu bo circumstancianan personal y keda sin pone e 50% acerca. Ta na huez pa dicidi tocante esaki.

Por tambe cu polis no ta duna bo un OPV, sino un asina yama tik-verbaal. Polis ta manda e tik-verbaal directamente pa Ministerio Publico y Ministerio Publico ta manda bo un asina yama schikkingsvoorstel. E suma menciona den e schikkingsvoorstel lo bo tin cu paga prome cu e fecha menciona den e carta, mayoria vez dentro di seis siman. Den e caso aki tambe bo por pidi Ministerio Publico pa un areglo di pago. Condicion ta cu bo tin cu mustra por escrito cu bo no por paga e boet den un solo vez.

Si bo a wordo condena pa huez pa paga un multa di minimo 250 florin, huez por tene cuenta cu bo situacion personal financiero y determina cu bo mag di paga e suma poco poco di cada vez minimo 50 florin. Si bo tog keda sin paga, e suma lo wordo automaticamente aumenta cu 25 florin (prome aanmaning) y bo lo tin cu paga e suma completo inmediatamente. Ora di e di dos aanmaning, e suma ta wordo aumenta cu 20%. Sinembargo, ainda bo lo por yega na un areglo di pago cu Ministerio Publico. Cu ciudadanonan cu ta sigui keda sin paga, CEA lo a base di un autorizacion pa binnentreden, exigi pa paga e debe inmediatamente. Ora di uitspraaknan di huez den cual tabatin un boete, huez ta dicidi ademas cu pa cada 50 florin cu keda debe, e ciudadano mester keda un dia den detencion.

Ministerio Publico ta conseha bo pa bo paga bo boet na ora, si mester poco poco, pa bo no laga bo boet escala. Ademas Ministerio Publico ta semper dispuesto pa, si ta necesario y unda ta posible, palabra un areglo di pago.

