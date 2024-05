Measles ta un malesa viral hopi contagioso cu ta transmiti su mes di hende pa hende hopi facil. Cerca algun hende un infeccion cu Measles por ocaciona complicacion serio y asta morto. Un persona contagia cu Measles por infecta entre 15-20 persona na e mesun momento.

Measles ta afecta e via respiratorio y despues ta plama full den e curpa. Sintoma nan ta inclui keintura halto, tosamento, nanishi ta core, por tin mancha blanco chikito den boca y un rash cu ta cuminsa na cara y ta plama pa e curpa completo.

Measles ta plama di hende pa hende via aire of superficie. Na momento di tosa of nister, droplets ta sali y ta keda “zweef” pa un rato den aire pa despues cay riba algun superficie. Durante e tempo cu e droplets ki ta den aire un persona por inhala e droplets aki pa medio di su nanishi of por piki e droplets aki for di riba un superficie cu su man y hiba esaki na su boca, nanishi of wowo. Un persona ta infeccioso for di ora cu su sintomanan cuminsa (4 dia prome cu rash aparece) te cu 4 dia despues cu e rash aparece.

Tin algun cosnan cu por ser haci pa reduci e risico di transmiti of catch Measles.

Tosa of nister den papel of haci esaki den eleboog.

Tira papel usa mesora den baki sushi

Laba man frecuentemente cu awa y habon

No comparti cups, cuchiu cu forki, serbete, paña of cama.

Measles por conduci na complicacion serio si e plama pa otro partinan di curpa manera pulmon y celebro. Complicacionnan cu por surgi ta:

Pulmonia

Meningitis

Cieguedad

Ataca

Muchanan no vacuna, hende muher na estado of esnan cu un sistema immunologico comprometi (debil) ta esnan mas vulnerable pa desaroya complicacion.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]