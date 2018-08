Con lo atende cu e 40 miyon di Serlimar riba caya

Lider di fraccion di POR, Marisol Lopez-Tromp durante rueda di prensa a comenta riba e reunion publico tumando luga na e momentonan ey, unda Minister di Infrastructura y Medio Ambiente ta dunando un relato di e situacion di Serlimar.

El a indica cu durante e prome ronda di contesta di e mandatario, el a informa cu den e periodo di ultimo 3 aña durante cual lo mester tabatin cobransanan, ta solamente un porcentahe masha chikito di pueblo a paga, apenas un 10%, es decir un 90%, segun Minister Oduber, no a paga. Teniendo na cuenta esaki por bisa cu tin un suma bastante considerabel riba caya di aproximadamente 40 miyon den e periodo di 2015 pa 2017.

Parlamentaria di POR ta haya cu ta importante pa wak kico gobierno ta bay dicidi riba e 40 miyon florin cu tin riba caya di esnan cu no a paga pe servicio di Serlimar den e ultimo 3 añanan.

E reunion a continua diamars atardi unda cu lo bin claridad riba e punto aki, riba e suma cu lo bay cobra y tambe e forma cu lo bay cobra.

Durante e di dos ronda di e reunion, Marisol tabatin varios pregunta alcaso pa Minister Otmar Oduber y cu ta representa varios duda existente den nos comunidad.

Minister a trece padilanti cu desde 2015 pa 2017 en total pa loke ta e cobransa cu no a wordo paga, lo tin 40 miyon Florin riba caya. Den esaki tin esnan cu no a paga nada, pero lo por tin tambe hende cu a paga, pero no na Serlimar, pero si na otro compania. Considerando cu tin un mocion riba un posibel exoneracion pa esnan cu no a paga nunca pa e servicio cu nan a haya den añanan di 2015, 2016 y 2017, cual Marisol no ta di acuerdo cune, pasobra e servicio a wordo duna, mescos cu telefon, awa y coriente. E servicionan aki si no ta paga pa nan, nan ta wordo corta. Serlimar no por haci esey pasobra tin un ley cu ta bisa cu nan tin cu recoge sushi. Si ta bisa cu ta exonera esnan cu no a paga pero si a haya e servicio, e ora no lo acepta cu no tin un pia pa para ariba? Dicon lo kier exonere, pa ta bon hende of pasobra ta imposibel pa cobre awo? Si ta e di dos caso con lo bay haci den futuro si e ley keda manera e ta?

Tin hende cu pa diferente aña a paga pa e servicio pero via otro compania. Minister a anuncia cu di awo en adelante, administrativamente e cobransa lo bay den e cobransa di grondbelasting. Esun di Serlimar ta un servicio, pero e no ta un belasting. Kier un claridad riba esaki mirando cu riba belasting por pone beslag, pero riba servicio no.

Kico ta diferente entre e ultimo 3 añanan y loke ta bay bin pa loke ta e ley aki, si ta bin cambio of lo bin cambio pa reenforsa e pago?

Kico lo pasa cu esnan cu ta paga otro compania pa recoge sushi, nan lo mester bay paga dobel?

Ta importante pa haya claridad riba e situacion actual pa asina nos pueblo por ta na altura di kico e situacion ta y con nan lo mester bay atende cu e servicio di recogemento di sushi den futuro.

