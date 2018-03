Con a para cu e Proyecto di Isla di Oro

Skirbi pa Clyde Harms

E declaracionnan tocante e Proyecto Isla di Oro di Sr. Hepple, Director di AHATA, manera el a wordo cita recientemente den Diario, a intriga mi. Segun Sr. Hepple, “si papia cu desaroyado di Isla di Oro, ta increibel e cantidad di estudio haci ariba tereno ambiental y di impuesto. Ta remarcabel, e cantidad di evaluacion haci pa midi e impacto riba e medio ambiente y bin cu recomendacionnan positivo, pa loke ta e proyecto di Isla di Oro”.

Na November 2014 den un carta na e inversionistanan, gobierno a duna su aprobacion preliminario na un peticion cu e inversionistanan a haci 2 di october 2013.

Manera ta indica den e carta, e departamento encarga cu e cambionan necesario den e ROP a cuminsa traha riba nan caba. Esaki ta casi cuater aña pasa! Entre tanto e empresa Americano Langan International, posiblemente un di e mihonan den su genero, a prepara e rapport “Environmental Impact Assessment for Isla di Oro Zoëtry Resort”. No tin nada den e rapport cu ta mustra cu e proyecto ta bay ta dañino pa nos ecologia of ambiente. Al contrario, segun e rapport impactante di casi 300 pagina, e estudio ta mustra cu e mangrovenan ta muriendo y e coral ta core peliger di keda completamente destrui y algo mester wordo haci, urgentemente! E inversionistanan a ofrece di traha cu cualkier NGO cu gobierno ke nombra pa salba e mangel y coralnan.

Kico mas mester wordo haci pa e Proyecto aki wordo realiza? Mi ta curioso pa haya sa con a para cu e Proyecto Zoëtry pasobra ami ta encanta cu ne y mi tin deseo di mir’e bira un realidad. Berdaderamente, ta straño cu un proyecto asina bunita cu ATA ta considera un adicion balioso pa nos turismo ainda no ta den desaroyo. E ta bay contribui tremendamente na turismo di Aruba en general, y esun di pariba di brug en particular. Algun aña pasa e residentenan di Pos Chikito a recauda un cantidad di firma pa apoya e proyecto aki pa nan comunidad. Nan ta realiza cu e proyecto lo beneficia turismo di Aruba y economia di Pos Chikito.

Na 2013 tur e NGO’s nan cu tin di haber cu e ecologia, flora y fauna, di Aruba a reuni cu e inversionistanan pa expresa nan preocupacion cu e proyecto y pa presenta sugerencianan pa yuda e proyecto bira un exito. Den un rapport cu nan a prepara pa e minister di turismo di e tempo ey, Sr. Otmar Oduber, nan a documenta nan pensamentonan. E minister di Turismo a pasa e rapport pa e inversionistanan pa nan consideracion. E NGO’s tabata inclui Aruba Marine Mammal Foundation (AMMF), ABC (Aruba Birdlife Conservation), Aruba Reef Care Foundation (ARCF), Turtugaruba y Aruba Marine Park Foundation. Cu excepcion di Turtugaruba, tur e NGO’s a remarca cu si e proyecto wordo desaroya corectamente e lo tin un potencial grandi di bira un berdadero eco-resort y e lo establece un ehempel pa eco-turismo den nos region.

Pa e inversionistanan, cooperacion cu e NGO’s y cu gobierno ta esencial pa e proyecto bira un exito. E inversionistanan a balora e rapport cu e NGO’s a prepara pa e Minister di Turismo y nan a tuma e opinionnan di e NGO’s masha na serio. E rapport di Langan ta indica cu e inversionistanan a acepta mayoria di e criterio y sugerencianan y nan a tuma medidonan pa e procupacionnan no bira realidad. Desafortunadamente, recientemente algun NGO a expresa nan preocupacion en coneccion cu e “destruccion” di algun mangrove manera Bubali Plas cu no tin nada di haber cu e proyecto Isla di Oro, pero naturalmente a causa algun sentimento negativo pa e proyecto den nos comunidad.

Mi no a haya confirmacion, pero mi tin entendi cu e trabou di modifica e ROP ta casi cla y cu awor ta keda na nos gobierno pa haci e decision pa duna luz berde na e proyecto. Sr. Otmar Oduber supuestamente a gusta e proyecto tempo e tabata Minister di Turismo pasobra el a reconoce e beneficionan cu Isla di Oro Resort lo trese pa economia di Aruba. E rapport di e expertonan di Langan, “Environmental Impact Assessment for Isla di Oro Zoëtry Resort” ta mustra bon cla cu e proyecto no ta forma un peliger pa nos ambiente ni pa nos ecologia, ni pa nos flora y fauna. Al contrario, e ta duna speransa cu e lo yuda nan. Mi ta spera cu Sr.Otmar Oduber, den su capacidad actual di Minister di Infrastructuur en Milieu lo autoriza mas lihe posibel e comienzo di e construccion, naturalmente cu tur e condicion y controlnan cu e inversionistanan a accepta caba.

