Diasabra mainta tempran, comunidad di Dakota, Primavera, Wayaca y bisiñanan di Dakota un biaha mas a respalda grandemente e iniciativa di Baki den Bario y a yega cu auto/pickup yena cu desperdicio pa asina probecha di e oportunidad pa por deshaci di esakinan.

Prome Minister mr. Mike Eman a compaña e team cu ta haci e esfuerso aki posibel, a duna un man y gradici e pueblo pa nan sosten y cooperacion pa hunto yega na un isla limpi un biaha mas.

E actividad di Baki den Bario e biaha aki a tuma luga den Dakota. A uza e tereno habri caminda antes tabata Club Dosva, pa asina por a dirigi e trafico/rij cu a forma durante di e mainta aki.

Den combersacion na diferente actividad, Premier Eman ta haya e feedback di e comunidad, cu ta haci e peticion pa haci e iniciativa aki cu mas frecuencia durante luna. Tin hopi bario cu tin e necesidad grandi aki pa deshaci di acumulacion di desperdicio y ta aprecia inmensamente e esfuerso cu ta haciendo di parti gobierno pa yuda benta e sushedad aki afo.

Tin mas bario cu pronto kier mira e Baki den Bario cerca di nan cas, y ta pa e motibo aki mes Prome Minister Eman conhuntamente cu diferente stakeholder, ta analisando e posibilidad di por yega na un structura mas permanente. Idea ta pa crea na cuater of cinco area riba nos isla, den forma structura, un base permanente caminda lo pone disponibel diferente baki, caminda comunidad por deposita nan sushi, cu despues Serlimar ta recoge y procesa.

Di otro banda tambe kier enfatisa cu, aunke e ta haci dolor pa scucha comentario cu pueblo ta warda te ora Gobierno ta den bario pa benta sushi afo, e ta mira e interes y compromiso di e pueblo pero e ta un realidad cu e suma cu ta bin cu limpiesa rond di cas, no ta na alcance di hopi hende na e momento aki den nos comunidad.

E ta bisto e mainta aki un biaha mas, un fila largisimo cu a drenta te den caya di Dakota, comunidad a yena auto pa bin deshaci di locual cu mester benta afo, cu ta mustra tambe e disciplina/ responsabilidad cu nan tin pa tene nan cura y nan bario limpi, ta djis cu e forsa financiero pa bay un luga comercial no ta locual nan tin na e momentonan aki.

Prome Minister Mike Eman a indica cu tin cu yega na un solucion pa locual ta e situacion di un Dump. Na momento cu a cera esaki a habri caminda pa crea diferente dump tur rond Aruba.