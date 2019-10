Comunidad ta harta y fada di negativismo y falta di respet tur santo dia na radio emisora na Playa

Un cos ta trece noticia y otro cos ta scupi bo rabia, bo gal y negativismo tur santo dia den aire. Esaki ta loke por sucha tur dia na un radio emisora den playa y durante su noticiero di merdia caminda un periodista afilia y compremeti cu parti AVP ta cumpra ora. E asina yama periodista aki, aunke akinan mester corigi pasobra e no ta un periodista, pasobra loke e ta haci tur santo dia ta “Opruiing” pasobra ta faltamento di respet total e tin pa nos mandatarionan. Un cos ta cu tur hende sa cu bo ta contra di e Gobierno aki, pero otro cos ta bo falta di respet pa cu hende. Esaki sigur ta papia hopi di bo educacion na cas. Y mas ainda ora cu bo no tin ningun clase di respet pa ningun hende ta con lo bo por tin respet pa bo mesun mama pasobra, bo mama tambe ta un hende, y si bo ta trata otro hendenan di e forma cu bo ta referi na nan, ta con anto. Tur santo dia e ta scupi su baf, su gal y su negativismo p’asina trece envidia y mas ainda division den comunidad. Y sigur esaki no tin nada di haber cu e trabao di un periodista. Loke ta mas increibel ainda, ta cu e mesun persona aki tu aña ta broma cu ta viaha pa asisti na e conferencia di Asociacion Interamericana de Prensa, pero realmente ti cu puntra si e ta compronde kico ta wordo bisa den e conferencianan ey pasobra, nada nada e no ta siña y ta bin basha negativismo total den comunidad. Ki dia bo ta sinta bisa algo drecha cu bo boca pasobra tur santo dia ta cosnan desabeya e ta papia y hasta awor via medianan social ta wak cu el a perde strea di noord mirando cu e ta bisti cu pelicula y kier hunga comedia. Of kizas di e cantidad di comedianan cu e ta trece pa saca placa for di comunidad, a cuminza yena su cabez y pone perde tur sentido di realidad y bira loco. Berdad ora bo ta cana y ta scucha di hende cu ta patient di “Respaldo” bo tambe ta bira mesun cos. E pregunta cu hopi hende ta haci ta cu kico su famia, rumannan y hasta mama ta pensa di su actitud descabeya aki caminda e ta tilda tur hende rond di dje di ta malo y ta e so ta esun cu ta corecto y ta perfecto. Pero ruman guess what, Dios so ta perfecto y ora bo ta kere cu abo ta perfecto, realmente bo ta birando loco. Berdad bo ta bira loco si tur dia bo scucha e barbaridadnan cu ta sali for di su boca, caminda cu respet ta algo cu e persona aki no conoce apesar cu su mesun mama si ta un persona hopi respeta den comunidad y ta demostra respet pa tur hende na tur momento. Pero lamentablemente e jiu homber si cos ta bayendo full robez y si e sigui asina’ki e tambe pronto lo ta den “Respaldo” hunto cu si “idolo” y “amo”. Te ki dia DTZ lo keda laga e cosnan aki sigui pasa pasobra berdad tin libertad di expresion pero na momento cu e libertad di expresion aki cruza e parti di respet cu mester tin pa un otro ser humano, e ta bira otro cos. Pero e persona aki kizas no tin e inteligencia aki pa sa esey y kier sigui bai mas y mas leu. Comunidad en realidad ta fada di e persona aki di su barbaridadnan cu e ta scupi for di su boca tur santo dia na radio y mas ainda ta exigi pa departamento di Gobierno di control di loke ta wordo papia na radio, mester tuma paso pasobra esaki ta claramente cu tin “opruiing” tumando lugar. Pasobra ya caba e persona aki ta ciego pa loke e ta bisa y claramente no tin comunicacion entre su mente y su boca. Pueblo ta harta y cansa dibo ruman. Mas ainda e website cu e tin constante ta publica “fake news” pero e cosnan aki si no ta bai Associacion Interamericana de Prensa no ta wordo bisa pasobra sino sigur nan lo haya op nan “donder” pa e forma cu ta malogra e noble trabao di periodismo.

