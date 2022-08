Varios sambuyado local a observa bushi (“Long-spined sea urchin”, Diadema antillarum) morto y muriendo den Aruba su awanan costal, locual ta rekeri e atencion y accion di nos comunidad.

Segun Tatiana Becker, MSc. ing. (ecologo marino), e observacionnan y potretnan comparti ta casi sin duda e malesa misterioso y fatal di bushi cu ta bezig ta plama rond di Caribe causando mortalidad extenso.

Ta asina, cu na cuminsamento di juli 2022, Tatiana Becker a haci un conteo di bushi. Esaki a tuma luga prome cu e malesa misterioso matador di bushi. Asina Aruba por conta cu un “baseline” /referencia pa monitorea mortalidad y e recuperacion potencial di e bushinan.

E mortalidad halto ta afecta mas tanto e bushinan, cu ta un especie indicativo pa e salud di un ecosistema di coral. Door di nan importancia ecologico como herbivoro (comedo di alga), similar na e gutunan (“parrotfish”), e salud di e especie aki tin implicacionnan pa e sector turistico y pa piscadornan cu ta depende di nos ecosistema costal.

Locual a ripara na por lo menos dos sitio na Aruba ta, cu e bushi ta perde su tehido y spinanan. Nos ta referi na Tres trapi y Mangel Halto.

“Mi ta snorkel of sambuya na Tres Trapi casi tur siman y diripiente, di un siman pa otro, mi a bin di ripara cu un cantidad grandi di bushi tabata morto y otro muriendo. No ta ami so a wak esaki, sino otro sambuyadonan tambe a wak esaki den e siman di 25 pa 31 di juli. Mi a saca potret di e bushinan cu den algun dia tabata pasando den diferente estado:

individualnan saludabel pega na e superficie duru di piedra (imagen 1),

individualnan cu a los, yegando den e areanan di santo, unda nan ta saca nan spinanan (imagen 2),

individualnan cu mas y mas perdida di spinanan y tehidonan, unda e skelet ta bira visibel (imagen 3),

finalmente nan ta muri, y e restonan ta desintegra mas ainda door di pisca y otro animalnan marino (imagen 4).”

Raporta door di Albi Valdéz, BSc (activista conservacion marino, Divemaster). Albi Valdéz a raporta su observacionnan riba e website di AGRRA, https://www.agrra.org/sea-urchin-die-off/. Mientras cu ta revisa e observacionnan, e potretnan y conteonan ta duna un indicacion cu e situacion pa Aruba su bushinan no ta mustra dje bon ey.

Ya caba a planea pa ripiti e conteo pa duna un idea di e porcentahe di mortalidad na Tres Trapi y Mangel Halto. Algo cu ta di sumo importancia ora di planea y maneha, y conserva nos bushi.

Di parti di DNM nos ta urgi tur sambuyado pa raporta nan observacionnan y manda potretnan di e bushinan pa AGRRA, cu ta yuda verifica su presencia y plamamento den nos costanan. Hasta ora no tin bushi morto of muriendo, e informacion por ta hopi valioso pa cientificonan y manehadonan di nos recursonan (DNM y FPNA). Tambe pa evita cu e malesa ta sigui plama, sambuyadonan mester percura pa haci nan wetsuits y ekipo di sambuya bon limpi cu awa dushi despues di cada sambuya y evita sambuya den un sitio unda tin indicacion di malesa (“sitio contamina”) pa un “sitio limpi”. Pa ultimo, mester evita pa mishi of move bushinan bibo, morto of muriendo.

Imagen 1: Bushi den bon estado na e clip di Tres Trapi

Image 2: Perdida inicial di spinanan

Image 3: Bushi muriendo cu perdida di tehidonan y curpa exponi

Image 4: Bushi morto y piscanan cu ta come e restantenan