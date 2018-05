Comunidad falta mas conscientisacion tocante servicio di ambulance

Primeramente ta duna un felicitacion na full e team di Cuerpo di Ambulance y tambe na nan famia pa e sosten grandi, siendo cu nan ta piesa esencial den cuido medico na momento cu un situacion ta presenta na algun localidad of riba caya. Por bisa cu e comunidad ta falta mas conscientisacion tocante e servicio cu e personal di ambulance ta brinda y na ki momento. Sra. Monica Nuboer di Imsan ta amplia mas ariba esaki.

En berdad tabata tin cambionan hopi grandi riba sistema di ambulance. Anteriormente no tabata tin educacion academicamente. Un paar di aña pa awo, Ambulans Academie Zorg di Hulanda, a bin Aruba y a duna un opleiding di ambulance verpleegkundige y ambulance chauffeur.

Door di esaki e manera di traha cu e pashentnan ta hopi mas profesional, nan ta traha cu protocol. Si tin cierto momento unda cu comunidad ta bira impaciente of nan no ta compronde kico ta pasando.

Debi na esey, a haya e necesidad pa durante e siman di ambulance, pa acerca medionan y papia di ambulance pa crea mas consciencia, y laga cada ken pensa un rato anto na e momento cu ta bay yama ambulance si en berdad tin mester di yama of no.

Mester tene na cuenta ki un emergencia ta, un caso unda cu e bida di e persona ta den peliger. Ambulance ta wordo yama pa tur cos, pero ta depende di e tipo di dolor por yama ambulance, ya cu ambulance awor aki ta wordo yama pa tur cos.

Departamento di ambulance tin un bon comunicacion cu e dokternan di cas durante dia, cu si e personal por yama y splica kico ta pasando. Pero mientras ya caba e ambulance mester a core bay na e sitio, anto esey no ta e idea.

Mester bira mas consciente riba cuido medico na nivel personal y mester bin cu programanan pa informa e comunidad di ki ora, kico por haci, por yama ambulance depende di kico tin e pashent si ta algo chikito y no tin auto si por pidi ayudo na e bisiña of un ruman por ehempel. Asina ta laga espacio pa ambulance bay atende emergencianan di berdad, anto generalmente si un hende cu ta yama no por comunica ta pasobra en berdad ambulance ta bezig cu un emergencia hopi grandi.

Tin biaha cu ambulance ta bay core na e luga y duna e atencion debidamente. Despues por ripara cu en realidad no tabata e caso di un emergencia real unda cu por a haya un solucion djis cu un yamada na e dokter di cas. Anto e tempo ey por wordo uza riba otro cos cu por sucede.

Awe dia tin varios ambulance na caminda den caso cu emergencia lo presenta pa por responde, pero hende no por cana cu un ambulance tras di dje en caso cu algo malo ta sucede, pasobra esey tampoco no ta ideal.

Pa ultimo Imsan ta bezig cu tur e instancianan di Aruba cohuntamente cu Plataforma Nacional y ta papiando hopi riba educacion, y esaki ta costa placa. Pero toch ta keda purba di haya oportunidadnan den e medionan y semper Imsan ta open pa educa e comunidad, segun Sra. Monica Nuboer, di ImSan.

