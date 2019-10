Comunidad di Aruba y Go Cultura Foundation ta uni pa restauracion di teatro Seri Noca

Sr. Edjean Semeleer di Go Cultura Foundation a duna algun informacion riba e teatro di Seri Noca na Sta. Cruz cu a wordo construi na aña 1963 y esaki a wordo construi como parti di celebracion di 100 aña di parokia di Sta. Cruz. E obra di Mascaruba pasobra Mascaruba tabata pionero di e teatro aki caminda e obra “Maria di Seri Noca” a wordo hunga den e teatro aki cu a tuma lugar dia 8 di December, 1963 cu a cuadra cu e apertura di e teatro. E teatro di Seri Noca tin un luga masha special den curazon di hopi hende y tabata hopi activo durante añanan ’60 y ’70 y ’80 y sigur un tiki tambe den añanan ’90. Pero despues di esaki lamentablemente e no tabata mucho mas den uso y ya pa varios aña caba a haci asercamento hunto cu parokia rescata e teatro of restaura esaki y porfin finalmente e aña’ki un tiki mas cu do luna pasa Go Cultura Foundation a yega na un acuerdo y ricibi e autorizacion di pastoor Jairo Maduro pa por haci e esfuerzonan di rescate, restrauracion y reconstruccion y a splica pastoor tambe kico ta e plannan, segun Sr Semeleer, pasobra e no ta solamente pa rescata e teatro pasobra e mester di esaki urgentemente sino tambe pa restaura y renoba pa por duna e teatro aki bek su luga prominente den comunidad y cu e teatro por cuminza goza bek di e gloria cu e tabatin durante tur e añanan y Sr. Semeleer a sigui bisa cu nan ta sumamente contento di e cooperacionnan aki pero obviamente tambe e idea ta tambe pa pueblo di Aruba forma parti e accion historico aki. E plannan pa cuminza cu actividadnan den Seri Noca ya prome cu aña finaliza caba. Eventonan cu lo sirbi dos motibo cu obviamente sigura cu hende por bini bek Seri Noca pa e hobennan conoce mas di esaki pero no solamente di e teatro solamente sino henter e area di Seri Noca pues e parke cu tin un grandura di mas of menos 18 mil meter cuadra. E tin rikeza cultural pero tambe un rikesa natural masha masha great mes pero e parti di eventonan tambe ta pa por sigui recauda fondo pasobra tur cos tin su costo cune y pesey mester recauda fondo pa e esfuerzonan haci y awe Diabierna 4 di October e trabaonan a cuminza den Seri Noca y kier gradici Serlimar cu a presenta ps hci cierto limpiezanan den lugar haciendo limpi y mañan Diasabra 5 di October entre 9’or y 12’or lo tin un accion di limpieza hopi grandi pa duna pueblo tambe oportunidad pa sinti nan mes parti di e esfuerzo aki pa e no ta algo cu ta solamente Go Cultura Foundation ta haci pero tur esnan cu kier ta parti di dje por ta presente entre 9’or di mainta y 12’or di merdia y Go Cultura Foundation lo provee cos di bebe y algo di come pa esnan cu bini yuda pero no solamente den e area di Seri Noca solamente sino den e parke tambe, haci e limpieza necesario pa hunto sinti cu a tuma iniciativa pa un hazaña hopi grandi y historico. Sr. Edjean Semeleer a sigui bisa cu e kier gradici tur esnan cu ta forma parti di e cos grandi aki y alavez gradiciendo di antemano tur esnan cu ta bin yuda tambe.

