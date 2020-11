Comunidad di Aruba ta confrontando depresion y ansiedad

Como parti di e campaña di conscientisacion riba Salud Mental cu a tuma lugar durante luna di October, organisa door di Fundacion Respaldo hunto cu Jordan Ling Foundation, Psikiatra Dr. Nathalie Kingsale, durante un entrevista den e programa ‘Nos Mainta’,na Telearuba a revela datonan alarmante relaciona cu e problematica na Aruba.

El indica cu e problema mas grandi na Aruba ta e problema di depresion y di ansiedad. Esaki ta e condicionnan cu Respaldo ta mira mas hopi riba Poli. Toch tin un grupo cu comunidad ta haya sa mas di dje pasobra ta bin mas den publicidad y ta esun cu ta confronta problemanan psicotico.

TRATAMENTO

Un pashent ta acerca Respaldo pasobra nan a acudi cerca nan docter di cas ya sea pa motibo cu nan tabata sinti malo of nan famia ta pensa cu algo no ta bayendo bon cu nan ser keri.

Docter di cas ta esun cu ta dicidi si e persona mester di tratamento profesional, Dr. Kingsale a indica. Den casonan asina Fundacion Respaldo tambe ta traha den consulta cu otro instancianan y for di esakinan mas persona ta wordo referi, a bisa.

Ta bon pa tur persona cu tin problema mental haya tratamento. No tur ora e tratamento mester ta remedi, a remarca. E por ta un terapia psicologico. Un hende cu ta asina leu cu su problema mental mester ayudo y e por hay’e na cas tambe, dependiendo di e gravedad di e caso.

Dr. Kingsale a splica cu tambe ta importante pa e famia haya ayudo y guia.

Un pashent cu ta hayando tratamento na e policlinica por autorisa pa e FACT-Team di Respaldo bishita su cas y papia tambe cu e famia. Esaki ta pa motibo cu ley ta proteha e informacion cu un pashent ta duna.

Por papia cu e famia di loke e pashent tin den un forma general, pero sin bay den detaye. Esaki den caso cu e pashent no kier pa e famia sa den detaye di su problema, Dr. Nathalie Kingsale a duna di conoce.

HERENCIA

El a laga sa cu e problemanan mental tin un factor hereditario. E persona mester tin e sensitividad pa bira depresivo of pa bira psicotico y den e caso aki e chens ta mas grandi.

Hopi biaha no ta solamente e parti hereditario, pero tin di haber tambe cu kico e persona ta pasa den bida. No por detecta un problema mental durante e infancia, a indica. Tin muchanan cu ta nace cu ADHD of Autismo, pero esaki ta problemanan cu tambe merece atencion.

Depresion, psicosis of schizophrenia, esaki ta condicionnan cu no por reconoce cerca un mucha, a remarca.

AUMENTO DI CASONAN

Durante e pandemia di Covid-19, Fundacion Respaldo a wak un incremento di problemanan mental den e parti depresivo y e parti di ansiedad. E referencianan di parti di docternan di cas tambe a subi, a bisa.

MAS PROYECTONAN

Fundacion Respaldo ta existi for di 2018 y ainda tin hopi cos cu mester wordo haci. Un di nan ta e proyecto di ‘Beschermd wonen’ unda ta duna guia na e pashent. Nan pashentnan hopi biaha kier un nurse 8 ora of 16 ora pa dia na e cas y cu e por guia mas pashent y yuda nan, a splica. El a agrega cu e ora ey e hendenan lo por biba mas riba nan mes.

Esey ta un proyecto cu ta trahando duro pa por logra. Tin pashentnan cu ta bay na e clinica dia aden dia afo, pero cu por bay un cas asina y tin un bida un tiki mas liber.

Tin hopi mas tereno cu ainda Respaldo no ta bay manera KIA of SABA unda tambe tin problemanan psikiatrico y lo ta hopi mas miho si por bay na e lugar mes y yuda e hendenan eynan, a señala.

Finalmente, Dr. Nathalie Kingsale a expresa cu comunidad mester evita e stigma of pone un stempel riba un persona cu tin problema mental y stop di yam’e pa loco, delincuente of pashent di respaldo. E pashentnan aki mester di ayudo y comprencion di nos tur. Mayoria di e hendenan cu problema mental no ta yega den contacto cu polis, e experto a finalisa bisando.

