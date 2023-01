Dia di e natalicio di e gran lider Arubano sr. Betico Croes, den feliz memoria, ta cu sentimentonan super mixto mi por a pone algun palabra riba papel. Pa ta sincero, ni e inspiracion no tey mas pa haci esaki, mirando cu tur loke a bin ta wordo haci cu e trabou di e incansabel lider di nos pais, e arkitecto di nos Status Aparte.

Si no ta pa e comunicadonan asina troci cu ta bin particularmente di e politico- y mandatarionan di partido MEP, lo mi a keda keto. Ta incomprendibel, con un parlamenterio di MEP cu ta bishita nos scolnan pa bay scucha y papia over di Betico, ta manipula nos pueblo cu informacionnan robez, haciendo como sifuera cu nos mester ta hubilo.

Asina parlamentario Tevreden ta cuminsa y ta papia di celebracion di Dia di Betico, y ta acentua cu esaki aun ta mas grandi cu conocemento y gozo cu COHO, “un ley cu netamente lo atraca nos libertad autonomo ta pa pasado” segun su persona. Con su persona tin e pudor di pone algo asina. Pa cuminsa ta su propio partido, lider y Ministro Presidente a acepta CHE, COHO y RAFT. Awor kier pronkia cu henter e supuesto COHO a wordo elemina. Mientras cu su Ministro Presidente ora el a sali afo for di reunion na St. Maarten y bisa cu COHO ta “van de baan”, nos por lesa otro den carta di Secretario di Estado van Huffelen na Tweede Kamer ta papia otro. Si Aruba no cumpli cu loke a keda combeni na St. Maarten, lo por spera algo similar bek. Y kico mester sosode? Na su lugar lo mester bin un “onderlinge regeling” na unda cu Parlamento ta wordo pasa voorbij y lo ta algo entre gobierno Hulandes y esun di Aruba. Pesey nos ta wak cu esaki tambe ta keda mina e autoridad y tiki autonomia cu a resta pa Aruba. Parlamento ta wordo “buiten spel gezet” door di e neo-colonisadornan, cu awor ta bin zwaai cu poco placa pasobra diripiente nan a haya sa cu loke nan antepasodonan a haci tempo colonial y di sclabitud ta malo. Di un banda nan ta pidi dispensa, pero di otro banda nan ta sigui actua como un potencial colonisador, den un bachi nobo. Y nos no tin politico- ni mandatarionan cu por paranan. Tristo, pero berdad.

Un otro aspecto di loke e parlamentario ta trece padilanti ta esun di “ideologia di e lider inmortal aki a lucha pe, esta pa nos ta baas den nosmes cas”. Segun su persona esaki awe ta

experiencia un era nobo. Pero cua era nobo e ta referi aki? Desde e firmamentonan entreguista di tanto Mike Eman y Evelyna Croes poco poco nos a laga Hulanda ta drenta for di bentana, porta di cushina y awor practicamente ta biba den nos cas y ta wak kico nos tin of laga di tin den nos frigidaire.

Mas aleu e ta bisa di ta “conbibi cu e ideologia y pensamento” di Betico. Esta ta “sincero den bo intencion y no haci nada pa bo propio interes. Algo cu den e era moderno ta birando un scarcedad y hopi dificil pa haya.” Pa cuminsa e ultimo parti aki sigur ta un berdad sunu y amargo. Sigur den su propio seno e “intencion serio” ta “ver zoek”, sigur si nos mira, kendando riba e asunto di COHO y e “onderlinge regeling” cu su lider lo bay firma na maart proximo, cu nan no por ta splica nos kico realmente ta e caso. E ultimo gobiernonan di MEP sigur no ta refleha nada di e sinceridad aki y sigur no pa loke ta pa no haci nada pa bo propio interes. Nos por mira diferente acontecimentonan unda “friends & familiy” mas cu nunca a sobresali y cu esnan cu haci malo rond di e partido of mandatarionan no ta wordo persigui. Mientras den propio seno nan ta admiti e falta di integridad si nos scucha loke Adi Thijsen mes a laga sa.

E palabranan di parlamentario Tevreden ta mucho grandi pa e papia. Sigur ora e papia cu nos mester madura den un pensamento cu ta traspasa politica, pa asina nos por uni y haci Aruba un pais mas fuerte. Palabranan bunita, pero fofo, si nos djis wak e tratamento di ley ayera pa e Ombudsman, unda cu e forma pa kita un persona asina, no por a tira awa den biña, pa haci esaki por medio di un mayoria absoluto. A prefera di haci wega politico cu esaki. Tristo!

Pues na vispera di Dia di Betico, ta e clamor di antes so a resta. Betico Croes lo bay keda un simpel personahe den nos historia grandi di e lucha, pero cu loke el a logra, su mesun hendenan a logra caba cu ne. Mi amigo y lider Betico, please Sosega Na Paz y no bira wak kico bo mesun hendenan a haci cu bo isla stima, bo pais cu bo a crea, esta Aruba.