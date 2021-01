Booshi Wever di Partido UPP: Den enseñansa mester traha brug y no kima brug

UPP a haya e oportunidad pa repasa e raport di Inspeccion cu minister di Enseñansa a usa pa publicamente degrada e docentenan di Colegio San Nicolas. UPP no por a yega na ningun otro conclusion cu: “het rammelt aan alle kanten”!

UPP no por a conclui cu tin un relacion directo entre por ehempel e reclamo di e mayornan y e control di Inspeccion di Enseñansa cu a tuma lugar a base di e kehonan ricibi! Nos por a saca afo for di e raport cu ainda e mayornan no tin contesta riba nan preocupacionnan mescos tambe ni un bista riba posibel solucionnan! Tur hende ta tira culpa riba otro. E pregunta ta: Kico awor?

Kizas e rapport por ta duna espacio pa preocupacion di loke ta bin ta sosode. Pero UPP ta kere cu pa cuminsa, e forma cu minister Lampe a atende cu e situacion ta uno cu ta falta tur forma di etica y tambe ta muestra di falta di comunicacion.

UPP ta di opinion cu mester sinta cu otro y realmente scucha di otro. Usa e expertisio cu tin na Aruba mes pa nos mes drecha nos scolnan! Definitivamente cu un actitud di arogancia manera nos por a nota di parti di minister Lampe, nos no ta yega leu. No cabe duda cu aki sigur comunicacion ta importante y como tal lo tabata na su lugar pa por tabata tin e wedehoor di esnan cu ta wordo acusa prome cu a bay publico.

Nos mester sigui inventarisa y analisa kico tur y mas importante kico nos tur mester hasi pa drecha nos sistema di educacion y asina subi esaki na normanan international. Imperativo sí ta cu tur stakeholders por y mester duna feedback pa nos haña sa con pa drecha e desafionan cu enseñansa a bin ta confrontando pa basta tempo caba. E raport ta mustra cu claramente algo mester wordo haci y continua manera te awor, no ta un opcion! Mester haci algo awor y no laga e hendenan di COHO, manera cu e minister di Enseñansa a indica, bin haci’e pa nos!

For di 2013 caba UPP a bin ta presenta nos ideanan con pa atende cu nos enseñanza, na unda cu cambionan grandi lo mester bini. Pero nos a mustra tambe cu esaki mester sosode a base di dialogo. E transformacion di nos enseñanza mester ta dirigi mas riba nos necesidadnan di awendia, ya cu esaki ta keda un area di maneho cu continuamente ta den desaroyo. E pa por cope cu e cambionan, e comunicacion cu stakeholdernan ta sencial den esaki y no por wordo adapta for di un oficina na Cocolishi so. Mas importante ta cu nos mester realisa cu nos ta haci esaki pa nos hubentud y nos Aruba di mañan. Y ta nos so por comprende nos mes! Den enseñanza nos mester traha brug y no kima e brug!

Pesey UPP ta kere awor mas cu nunca, nos ta na e punto pa nos por traha na un comienso nobo, na un manecer nobo, tambe den enseñanza aki na Aruba. Esaki nos ta ofrece por medio di nos pensamento cu despues di hopi decadanan haci e cos mescos di nobo, nos bin cu un reboot 2.0, na unda cu nos por traha na un mihor fundeshi pa nos isla, y asina pa den algun aña recokista nos pais! Si nos no haci esaki, anto nos lo haya cu esnan di COHO ta bin dicidi tambe den nos enseñanza!

E ta nos Isla, nos hubentud, nos futuro y pues nos responsabilidad. nos mes mester percura pa trece e cambionan necesario pa garantisa un enseñansa di nivel. Manera Lyndon Johnson a yega di bisa: “Educacion no ta un problema. Educacion ta un oportunidad”!! Wel ban converti e “problema” aki den un “oportunidad”!

