Comunicacion ta importante pa tin un miho trafico

Na e momentonan aki tin basta precupacion pa loke ta e tema di siguridad den trafico. Alex Pieters di Unidad motorisa di Cuerpo Policial, a splica nan punto di bista como polis pa e tema di accidente di bicicleta y dicon awendia nos tin asina tanto accidente.

El a comenta cu mester tin un miho comunicacion entre DOW, polis y organisacion di ciclista, comisionnan di bari por ehempel, ora tin cierto trabaonan cu ta bay wordo haci, comunica cu e persona aki cu tin experiencia, cu ta core e ruta aki tur dia y polisnan cu sa di e area pa loke ta siguridad, comunica cu otro prome y djey setup e proyecto y trah’e di biaha bon.

Awendia tin yen di proyecto ta wordo haci y ora tin un problema di insiguridad di trafico, ta yama polis pa wak con ta bay resolve e problema.

Prome cu proyectonan wordo traha, ta bon pa sinta hunto cu instancianan concerni y asina ta cuminsa di biaha bon prome cu bin accidente y bin cu cambionan despues.

Ya caba e aña aki tin varios ciclista a haya nan mes den accidente. Pietersz a bisa cu educacion ta e parti unda cu ta bay dilanti. Por ehempel tur e hendenan cu a pasa nan rijbewijs di cuminsamento te awor aki na Aruba, nos ta siña con pa tene cuenta cu bicicleta, kico ta conta pa trafico motorisa y cua borchi ta conta pa tur trafico. Ora cu topa cu borchinan di preferencia y peliger, ta papia di tur trafico. Nan sa masha bon na ki momento bo tin cu wak pa e autonan y pa e bicicletanan. E problema ta cu Aruba no ta custuma comunidad di bicicleta cu ta creciendo mas y mas. E ta bay tuma tempo pa e hendenan custuma di wak un bicicleta riba caminda.

Motorcycle, hendenan dado momento a custuma di mira dos luz, dos spotlight grandi cu ta bin nan sa cu ta auto y ta tene cuenta. Ora cu nan mira un brommer, cu ta un luz so, nan a wak’e, pero no a constata di berdad cu brommer ta biniendo. Loke ta wak na Merca y otro paisnan grandi, nan ta pone mas luz dilanti, den forma di un driehoek. Ora cu tin mas luz, e ta mas opvallend pa e chauffeurnan y esey ta bay conta pa e bicicletanan tambe.

Nos tin cu cuminsa ripiti bek, manera via programanan informativo, tips via radio, keda ripiti constant y tambe na un otro banda, educacion tambe pa esunnan cu ta bay core bicicleta. No tin e cultura akinan cu hendenan ta core bay scol, of core bay trabao cu bicicleta of uza bicicleta como transporte. Hopi hende ta uza nan auto y bus como transporte y ultimo tempo e grupo di ciclistanan cu ta train como un deporte, a crece. Tin un diferencia entre uza bo bicicleta como transporte y uza bo bicicleta como deporte. Tin un diferencia eynan.

Nos a siña hopi regla, pero locual cu bo ta corda, ta locual cu bo ta uza tur dia. Dado momento bo ta haya hendenan ta haci cierto maniobranan riba caminda, cu Aruba su trafico a bira hopi druk, hopi auto a bin extra, dado momento bo tin cu tuma chens pa bo por sigui den e trafico, pa bo no pega den fila. Pero hendenan mester ta conciente cu custumber no mester bira ley. Pieters a splica pa corda bo leynan.

Ken por bisa di nan mes cu nan ta core ainda mescos cu dia nan a pasa examen di rijbewijs. Ningun hende. Ora cu puntra durante un presentacion, ningun hende ta hisa man pasobra nan no ta core asina mas. Pero si bo core manera cu bo core manera bo pasa bo rijbewijs, no tin accidente na Aruba. Tur cos ta bayendo riba un velocidad, bo tin cu horta chens pa bo sali lihe, etc. Si luz bira oranje, hende toch ta trot pasa. Tur ese a pone cu locual nan ta custuma cun’e, esey ta kere cu ta ley y nan a lubida e parti di bicicleta. Nan a siña y nan a lubida y esey ta tuma tempo pa trece esaki bek y bisanan cu nan mester para, tene cuenta cun’e, mester ta cauteloso riba caminda.

Departamento Planologie ta un departamento di trafico cu ta wordo acerca y nan ta traha hopi biaha cu DOW, den sentido ora cu trabaonan wordo haci. E parti di planologi ta pa ceramento di caminda, ponemento di baricada, ta bay den cooperacion di planologie. Esey hopi biaha ora cu proyectonan ta wordo ehecuta. No den tur caso bo ta scucha tempran kico ta e plan y pa e cosnan wordo haci.

Fietspad, regla den nos ley, ta un pida riba caminda cu ta pa bicicletanan core. Vehiculonan di motor no mag di para riba dje. Loke a imita ta e fieststrook. Ta parti di e caretera cu ta wordo marca cu bicicletanan por haci uzo di dje. Ora di lora, of pasa, vehiculonan di motor, por pasa riba e fietsstrook. Nan tin cu tene cuenta cu esey ta un parti di bicicleta, pero tin momento cu nan mag di pasa riba dje y tambe busnan por pasa riba dje pa laga hendenan baha y subi y despues sigui bay. E no ta regla den nos ley. Nan no a siña con pa anda cu e fietsstrook tampoco. No tin espacio pa vehiculonan core hunto cu bicicleta. Pero el a funciona na San Nicolas si, segun Pieters.