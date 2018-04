Comunidad di Aruba ta keda cordialmente invita pa participa na un workshop ‘comunicacion positivo tocante desaroyo sexual’. Durante e workshop lo enfoca riba e diferente fasenan cu un mucha ta pasa aden durante su crecemento.

Si mayor(nan)/educador(nan) tin conocemento tocante e fasenan aki lo por yuda cu e manera con ta cria/educa poniendo enfasis riba e necesidadnan di e muchanan. Na final di e curso aki lo tin conocemento y hermentnan cu lo por uza riba un manera positivo pa por comunica cu e mucha(nan) tocante nan desaroyo sexual.

E workshop lo tuma lugar diaranson 25 di april 2018 di 7:00pm pa 9:00pm na Enseñansa Pa Empleo.

E workshop ‘comunicacion positivo tocante desaroyo sexual’ ta completamente gratis. Si bo persona ta interesa den e curso aki, inscribi na tempo pa bo no keda afo, paso cupo ta limita! Inscripcion ta cera diamars 24 di april 2018.

Pa inscripcion of mas informacion por tuma contacto cu sra. Sharianne Kelly na telefoon 528-1100 of via mail na [email protected]

