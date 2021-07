Compromete bo mes na e reto pa luna di juli sin uzo di plastic

Bo sa di e ley di prohibicion di productonan dañino pa nos medio ambiente? Bo sa cu e ley aki ta prohibi plastic di un solo uzo? Lo ta bon pa un y tur busca pa haya sa mas di e ley aki cu ta reglamenta e prohibicion di importacion, compra di – of regala productonan di plastic di un solo uzo.

Pa e luna aki di juli 2021 mescos cu e otro añanan, Directie Natuur en Milieu (DNM) ta propone un reto pa loke ta trata consumo of compra di productonan di plastic. Riba e plataforma plasticfreejuly.org tin un challenge disponibel cu ta yuda guia con pa cambia e patronchi di consumo di plastic. Riba e website por haya conseho con pa haci esaki, con abo tambe por stop di uza plastic y pa cuanto tempo. Tambe tin un opcion unda bo por selecta e nivel cu bo ta considera bo mes y si kier hib’e un stap mas leu. Bo por scoge pa cuanto tempo bo ta desea di tuma e reto: un dia, un siman, full e luna di juli of desde awor en adelante. Comparti e link riba bo media social personal, asina otro tambe por haya sa di e reto cu abo a tuma.

Aki ta sigui algun tip kico bo por considera pa cambia of stop di uza por ehempel: blaasnan uza pa decoracion of directamente uza den practica di pesca. Esakinan lamentablemente ta bay den lama, consecuentemente e turtuganan di lama y piscanan ta com’e. Esaki ta fatal p’e especie pero tambe ta drenta den nos ciclo di cuminda. Hende ta come pisca y e piscanan aki por contene microplasticonan. E investigacionnan na nivel mundial ya a prueba cu plastic a drenta nos cuminda. Conseho ta pa uza otro tipo di decoracion y practica piscamento na un manera sostenibel.

Boternan di plastic cu refresco, awa of juice. Despues cu ta bebe e contenido, e boter di plastic ta bay benta afor. Por haci uzo di boternan re-uzabel pa yena awa for di cranchi. Por kies di cumpra juicenan cu ta bini den empake di glas of carton.

Flornan di plastic uza pa decoracion of entiero. Por uza flor bibo of haci donacion na un fundacion. Confetti di plastic cu tambe ta uza pa decoracion ta prohibi, por uza di papel. Foam tambe ta plastic, por traha decoracion di tela.

Baki di plastic pa pone bolo, por cumpra di carton of uno re-uzabel.

Tapa bocanan cu ta single-use, esakinan ya a bira opcional, por uza uno re-uzabel tambe.

Productonan di uzo personal: maandverband, por kies pa uza un menstrual cup. Pampers, por uza di paña. Q-tips pa haci horea limpi tin cu stokje di palo. Skeiro di djente di plastic, por cumpra di palo. Elimina compra di floss sticks di plastic, uza na su luga blitnan pa feita desechabel. Tapaderanan di koffie, por nenga di tuma uno. Of uza bo mesun copi re-uzabel, hasta descuento bo por haya pa haci uzo di esun di bo mes. No tuma stirrers of straws di plastic, si tin di palo uza esey of trece uno re-uzabel. Awo bo sa cua otro producto di plastic bo por stop di uza.

E luna aki di juli ta dedica na conscientisacion di consumo di plastic. Asina bo ta bira mas consciente y por tuma accion berdadero. Pa keda motiva y cumpli cu e reto, bo por scoge pa ricibi emailnan cu ta motiva bo.

Tumando retonan manera esun aki di plasticfreejuly.org bo ta yuda baha e cantidad di polucion cu ta keda aumenta riba e sero di sushi na Parkietenbos of na Sero Teishi. DNM kier a yama danki na esnan cu ya caba a haci cambio den nan consumo y compra di producto di plastic y tambe na esnan cu ta bay join e challenge. E mensahe ta cu hunto nos por haci un diferencia y ta parti di e solucion pa loke ta trata polucion di plastic cu ta causa asina tanto daño na nos medio ambiente y naturalesa mundialmente.

Comments

comments