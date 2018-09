Compra NV lo sigui desaroya den mundo di digitalisacion

Compra Aruba NV ta cumpli 70 aña, pa cual Sr. Hubert Dirks, ta elabora ariba e historia di Compra Aruba NV.

Compra NV a cuminsa 70 aña pasa cu’n grupo Hulandes, bou di Jan Boders cu den añanan 70 a bira Compra y durante e celebracion, Sr. Dirks ta gradici tur esunnan cu a coopera cu nan por a yega leu. Tabata tin invitadonan di exterior, cu a compaña Compra NV durante e celebracion.

E ta un dia grandi y tambe pa reflexiona pa sa kico mester sigui haci pa sigui bay padilanti. Sin of sin nan, Compra mester sigui bay dilanti y e ta duna mas di 120 persona trabao y mas cu esey, trabao indirecto.

Sr. Dirks a sigui bisa cu mundo ta desaroyando pa bay den direccion di digitalisacion, den direccion di E-commerce. Compra ta bezig cu esaki y nan a bay diferente scenario, diferente combersacionnan. Tin hopi planes, y manera cu e mundo ta desaroya, manera e sistema di Amazon, e cambio lo yega Aruba tambe. Y mester ta prepara pa e trend cu ta bay bin. Un 50% di parti di marca y pa fin di aña e otro parti, unda cu tur cos lo ta digitalisa. Aworaki tur cos tin un number, den futuro tur cos lo tin un barcode.

Poco poco lo bin cambio, hendenan lo kier come menos vet, mas caloria, cual ta pone cu e pedida ta bira menos. Un producto cu lo sali for di ariba shelf, ta e producto Choq, cu aki paar di luna lo no bin mas.

Por ultimo, Sr. Dirks a gradici tur empleado, manager, suppliernan. Na tur hende en general, ya cu e ta un cadena. Asina un cadena kibra, no tin cadena mas. Pero pueblo di Aruba un danki di parti Compra NV pa e confianza den nan producto, sea ta detergente of cuminda, ya cu tur hende sa cu Compra ta bestel solamente productonan di bon calidad.

