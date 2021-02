Compra di accion den Firstcaribbean International Bank Limited pa gnb financial group limited for di CIBC no lo procede

Canadian Imperial Bank of Commerce esta “CIBC” a anuncia cu e transaccion cu lo a ensera cu GNB Financial Group Limited lo a adquiri mayoria di accion den FirstCaribbean International Bank Limited (“FirstCaribbean”), no lo procede debi cu e transaccion no a recibi aprobacion for di regulador nan di FirstCaribbean.

CEO Sra. Collete Delaney ta informa ampliamente sobre e tema remarcando cu “ Aunke cu a transaccion lo a sostene e perspectativa di crecimento a largo plazo di FirstCaribbean, e ta un forma solamente di sostente e crecimento di nos banco pa cu futuro. CIBC a sa di tin un participacion mayoritario den FirstCaribbean pa varios aña y asina ta exsisti un relacion di trabou comparti excelente cu e focus di satisface nos cliente su necesidades”.

“FirstCaribbean ta un banco fuerte y bon adiministra cual ta ahustando sensiblemente na e realidad economico di e pandemia y ta conta cu un bon posicion pa recupura na medida cu e economia di region lo bay recuperando. Nos ta mantene nos focus den cumpli cu nos strategia nan – brindando nos cliente nan un servicio di primera clase atraves di un experiencia bancario moderno y brindando nos empleado nan cu e mihor experienca laboral possible”.

CIBC FirstCaribbean ta un banco di relacion ofreciendo un gama completo di servicio financiero lider den mercado atraves di nos Corporate and Investment Banking, Retail and Business Banking y segmento di Wealth Management. Banco ta localisa den 16 pais den region Caribe, ofreciendo servicio bancario atraves di aproximadamente 2,900 empleado den 64 surcursal y oficina. CIBCFCIB ta un di e servicio financiero regional cotiza mas grandi den institucionan di habla ingles y hulandes den Caribe contando cu US$12 billion den propiedad y capitalizacion di mercado di US$2 billion.

Comments

comments