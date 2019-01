Comportacion di mayor(nan) cu nan yiu(nan) durante parada ta di lamenta

Ta alarmante y preocupante pa lesa e articulonan tocante con abuso di mucha ta sigui sosode durante e eventonan social publico, mirando cu nan mes ta boga pa derecho di mucha. Y net den un aña cu gobierno a anuncia cu ta bira ‘Aña di Famia’. Na palabra, ta parlamentario Sue Ann Ras (MEP), cu tin un sentimento di duele y problema, cu loke e ta wak den nos comunidad ultimo tempo y mas recien ainda, e fin di siman cu a pasa. “Mi kier enfatisa cu e responsabilidad primordial di lantamento di un mucha, ta di e mayornan. Pero mas y mas mi ta ripara, cu cierto mayornan mes ta e prome abusado- y violadonan di e derecho fundamental di un mucha. Na momento cu bo scoge pa haya un yiu, bo bida ta cambia, kier of no! Y tin cierto escogencia cu bo tin cu haci, na bienestar general di e mucha, sacrificando bo placer- y gustonan”, Ras ta cuminsa na bisa. “Ta indigna mi, ora cu mi ta na un evento publico y tin 10’or of mas laat den anochi y bo ta wak e mayornan relativamente hoben, cu un criatura di alrededor di 3 aña. Y riba dje, nan ta pretende di ta un mama of mayor responsabel, paso e no ta laga su yiu benta cu ken cu ta of na cas su so, pero ta bin diberti cu ne, den un ambiente nada adecuado y saludabel p’e criatura”.

Segun Ras, e responsabilidad di famia tambe ta, pa promove educacion y comportacion social, como tambe educa e muchanan tocante e balornan moral y social, cu ta esencial pa e proceso di socialisacion di un mucha. Y e ehempelnan cu uno ta wak riba caya, den articulo of social media, sigur no ta refleha un sentido comun y logico di compas moral.

COMPAS MORAL

Den e funcion aki (di parlamentario), hopi biaha bo ta tende cu mester bin cu ley pa castiga un abusado y/of violado, mientras hopi ley ta existi, pero e procedura pa yega na aplica e leynan ta e problema cardinal. “Pero na mesun momento, mester sa si, cu na momento cu ta papia di aplica ley, ta paso ya e daño ta haci y kier converti e daño den un posibel castigo. Con ta para e ora, cu e mayornan cu ta comete e dañonan, cu ta birando socialmente aceptabel of hustificabel? Imagina boso, si cuminsa sanciona e mayornan cu ta riba caya of den un ambiente inadecua cu nan yiunan”.

Ras ta puntra si no ta miho pa educa of reeduca e mayornan tocante kico ta nan responsabilidad y haci nan consciente di kico ta lantamento di un yiu?

“Mi lo sugeri e ora, pa duna nan un di tipo di sancion/boet, pero di un guia obligatorio y sosten necesario, pa evita cu nan ta sigui un patronchi di comportacion social no apto pa e mucha. “Ta lamentabel cu tin mayor cu no kier asumi nan responsabilidad, pero ta e promenan pa critica ora cu algo bay robes y mesora ta cla pa apunta otro pa nan fayonan como mayor”.

AÑA DI FAMIA

Manera ta conoci, Gabinete Wever Croes a anuncia cu e aña 2019 lo ta dedica como Aña di Famia. E termino famia ta referi na unidad social, constitui pa tata, mama y e yiunan y segun Derecho, famia ta un grupo di persona cu ta relaciona pa e grado di parentesco. “Realidad ta, cu awendia e concepto di famia conoce diferente constelacion, pero e base fundamental den cualkier constelacion di famia mester ta uno, unda mester prevalece harmonia, confiansa, seguridad, respet, afecto, proteccion y e apoyo necesario pa soluciona e problemanan”, Ras a finalisa na bisa.

