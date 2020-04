Comportacion di comunidad lo determina e velocidad di e pasonan pa habri bek economia di Aruba

E strategia cu Gobierno di Aruba a scohe p’e “Flatten the Curve” a logra contene e transmicion di e virus. Tur cos ta mustra cu a logra minimalisa e transmicion local pa motibo cu tin menos caso nobo ta wordo detecta, mas hende ta recuperando y consecuentemente e casonan activo tambe ta bahando. Pa a logra esaki a rekeri introduccion di diferente medida drastico cu a limita libertad di hende y su movecion; manera Shelter in Place, Toque de Queda y siere di establecimentonan no esencial y tambe e lockdown. Gobierno di Aruba y Departamento di Salud Publico ta consciente cu hopi hende a compronde y ta cumpliendo cu nan parti y ta gradici cu hunto nos por a logra baha e cantidad di casonan positivo y activo significantemente. Pero lastimamente esey no kiermen cu nos a yega e final ainda.

E transmicion a minimalisa y nos a haya debido tempo pa prepara y optimalisa nos capacidad di cuido medico y alaves hisa nos capacidad di detecta, test, isola y controla. Nos gruponan vulnerabel nan riesgo tambe ta mihor protehi y awor ta yega e momento pa Aruba cuminsa ehecuta e strategia di salida di crisis. Esey no kiermen cu ehecutando esaki nos ta sali completamente di e crisis actual di corona virus di biaha. Esaki lo tuma su debido tempo y tin chens cu na caminda mester adapta na situacionnan cu presenta. E ta e comienso di e strategia pa logra cu nos por sali cu menos daño posibel. Esaki riba tereno di salud, pero alaves riba tereno financiero-economico.

Na e momento aki Gobierno di Aruba hunto cu e Crisis Team ta trahando riba e strategia pa permiti comercio, instituciononnan y departamentonan di Gobierno cuminsa funciona gradualmente.

Na momento cu e proceso aki cuminsa Gobierno lo informa con cada sector lo por habri bek den fase y cumpliendo cu normanan estricto di proceduranan di higiena y distanciamento fisico stipula. Esakinan ta e minimo cu mester cumpli cu ne pa por sigui cu ehecucion di e strategia di salida.

Den e dianan cu ta sigui comunidad di Aruba lo bay wordo informa debidamente riba e maneho pa cu habrimento di e diferente sectornan. Na momento cu poco poco comunidad cuminsa move den direccion di e asina yama e “Normal Nobo” e posibilidad t’ey cu e casonan di COVID-19 por surgi di nobo. Esaki pasobra lo tin movecion di hende atrobe. Pa e motibo aki ta importante pa tur sector y comunidad engeneral cumpli cabalmente cu e medidadanan di proteccion y higiena. Gobierno, Departamento di Salud Publico, Hospital y sector Medico completo ta prepara pa maneha e situacion segun cu nos comunidad ta cuminsa adapta nan mes den e “Normal Nobo.”

Durante 6 siman tur dia Departamento di Salud Publico a informa y educa comunidad con pa proteha nan mes contra e virus y ta importante pa comunidad sigui haci esaki.

• Mantene distancia fisico di 2 meter na tur momento;

• Laba man frecuentemente cu awa y habon of uza handsanitizer cu 60% di alcohol of mas;

• Evita mishi cu wowo, nanishi y boca lo maximo posibel;

• Si bo ta hasi uzo di un mondmask of handschoen, educa bo mes tocante su uzo debido;

• Si bo ta malo keda cas y consulta cu bo dokter di cas tocante bo sintomanan.

Tanten cu no tin un vacuna disponibel pa brinda proteccion na nos comunidad ta hopi importante pa nos por controla e transmicion. Sinembargo e realidad di bida ta cu por surgi mas caso mientras cu nos ta custumbra cu e “Normal Nobo”, ta keda na cada un di nos pa preveni di hay’e y plam’e.

*E LUCHA CONTA CORONA VIRUS TA SIGUI, E TA RESPONSABILIDAD DI NOS TUR*

